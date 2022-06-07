【C.E.O.財策（保險）精英】宏利財富管理經理張倩儀　轉投保險大舞台再出發　專業誠信開創事業高峰

深信人生應由自己主宰的張倩儀（Celia），曾於3年前在澳門會議展覽行業遇上瓶頸，適逢進修期間認識到宏利分組經理張雪婷（Camey），毅然決定通過「宏利C.E.O.計劃」投身保險業重新出發，配合高度執行力，她在2021年以短短半年時間已達致業內環球認可的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），更奪得香港人壽保險從業員協會 （LUA）傑出新星金獎，令她更確信離開舒適圈是正確的決定，慶幸親手捉緊了令事業發展更上一層樓的機會。



尋找事業新路向 入職平台成功跳板



提到此前從事活動籌辦工作一段頗長時間，Celia表示，當時有感這份工作甚具挑戰性，惟發展前景存在局限，加上有意進修增值，因而於2019年辭職，參與了上海澳門兩地的青年人才計劃，與Camey一見如故，彼此傾談間了解到澳門保險業前景亮麗，也可經常與來自不同背景及行業的客戶接觸，增廣見聞，更有助客戶與家人獲得充足保障，對一向樂於助人而又性格外向的她最為合適，促使她勇於轉換全新的事業舞台。



「入職前，我已清晰了解日後在宏利平台的晉升階梯，並定下清晰的發展目標；加上『宏利C.E.O.計劃』提供獨有的綫上培訓，以及一對一的專業指導，有助新入職的保險顧問更容易掌握最新的行業資訊與多元知識，以至有效與客戶溝通的技巧。」Celia補充，最感欣喜是此項為各行業精英度身訂造的入職計劃，特別為表現優異的保險顧問安排財經雜誌專訪，讓她有機會闡述自己對保險業的看法、發展理念與成功心得，提高目標客戶向她投保的信心。



回顧在上海與Celia巧遇的經歷，Camey坦言，兩人在這項進修活動共事了3個月，隨着合作愈多，愈能感受到Celia是一位懂得獨立思考、做事認真、具良好規劃而又有主見的智慧型女性，很適合需要為不同客戶帶來全面保障的保險業，特別是鼓勵團隊合作的宏利平台。「當我知悉她正為事業另覓更好的發展空間，而對新工作的一大要求是多勞多得後，我便爭取機會，透過詳加分析保險業發展現況與『宏利C.E.O.計劃』的優勢，成功招攬她加入團隊。」

▲ 在上海一見如故的Camey（左）及Celia，因為彼此欣賞，從而成為事業路上最佳的搭檔。

勇於面對挫折 化失敗為進步動力



雖然加入宏利半年即迅速獲得MDRT資格，Celia坦言入行初期同樣遇過不少挑戰，最常見是自覺已做足準備，如已全方位審視目標客戶的資產配置情況及保障所需，並為他們提供合適的保險產品及規劃，最終卻未能成功簽單，難免會感覺挫敗，甚至自我質疑。「為此我學會積極面對被拒絕，將失敗帶來的失望，轉化為力求進步的動力，學會不再為被拒絕而意志消沉，學會勉勵自己這一次的被拒絕可能是下一次成功的基石。最難忘是有朋友原本對我加入保險業不太支持，其後看到我用心協助客戶獲得合適保障，視我為其人生路上的重要夥伴，而事業亦穩步發展，令她對這個行業也開始改觀，早前更主動向我查詢理財及保障需要，令我喜出望外。」



發展個人團隊 為客戶創造價值



Celia深信，保險業最重視人與人之間的接觸、溝通及信任，秉持誠信及專業態度對待客戶，對方一定感受得到：「投身這個行業，首要是兼具責任心與較高的執行力，時刻謹記每一張保單的出發點是為客戶創造價值。保險顧問亦必須懂得換位思考，從客戶的角度釐清他們的財政情況，從而構思最佳的解決方案，務求助他們實現理想的生活水平。」



今年底即將迎來入行2周年，Celia期望能進一步發展個人團隊，招攬更多目標一致的新血，共同實踐坦誠信任、開放、團結友愛等核心價值，為他們創造更廣闊的事業舞台。「個人方面，目標每年業績要保持最低為MDRT的水平，同時爭取於明年晉升至高級分組經理的職位，把個人與團隊發展雙軌並行。」

▲ Celia目標把個人與團隊發展雙軌並行，將自己於保險業的經驗及理念傳承下去，帶領志同道合的同伴一起尋獲更豐盛的事業新天地。

（特約）