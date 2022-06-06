【工作疲勞】混合工作易導致失誤？　逾3成企業曾錯誤傳送電郵失客戶

▲ 去年的網絡安全失誤包括：25%員工受騙於網絡釣魚電郵，而40%員工就將電郵錯發給他人。（法新社）

混合工作模式成為新冠疫情下的新常態，但網絡安全公司Tessian卻發現，由於員工在混合工作新模式下，需要頻繁地切換地點工作，又要兼顧視像和現場會議，令員工容易分心和疲勞，結果更易在網絡安全上出現失誤，例如有33%企業曾因員工錯誤傳送電郵而失去客戶。

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Tessian在研究報告《Psychology of Human Error 2022》提到，有50%員工認為混合工作使他們容易分心和疲勞，是導致他們出現網絡安全失誤的主要原因，這比例在2020年時只有34%。

因網絡安全失誤 25%員工失去工作

報告指出，去年的網絡安全失誤包括：25%員工受騙於網絡釣魚電郵，而40%員工就將電郵錯發給他人。結果導致33%企業因員工發錯電郵而失去客戶，同時也有25%員工因網絡安全失誤而失去工作。

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斯坦福大學的研究表明，視像會議容易令人感到疲勞，從而導致認知負荷過重的問題。該研究指出，在進行視像會議時，我們的大腦需要花更多精神來發送和接收訊號，加些會在鏡頭前看到自己，這也會造成額外的精神壓力。當員工的認知負荷過重時，就更難集中注意力，繼而警惕性下降，使他們在發送電郵時更易忽略對收件人進行仔細檢查，又或更易墮入網絡釣魚電郵的陷阱。

為員工的健康及企業網絡安全著想，斯坦福大學建議在進行視像會議期間，企業要安排員工定時休息，而且要在工作周內設立專門的「無會日」，減輕員工長期注視屏幕開會的精神壓力。

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責任編輯：陳卓賢