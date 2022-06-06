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【英國王室】路易小王子可愛扮鬼臉 同阿媽凱特扭計

環球社會熱點 12:13 2022/06/06

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英國一連四日舉行慶祝英女王登基70周年活動，威廉王子與夫人凱特周日（5日）帶同3名子女出席白金禧年慶典。其中年紀最細的路易小王子因坐唔定扭計再成為焦點，他不停擺出趣怪表情又對媽媽凱特扮鬼臉，更因此被一名王室成員「警告」。

【英國王室】英女王驚喜揮手露面 對民眾支持深受感動 【下一頁】

白金巡遊慶典為英女王登基70周年活動的重頭戲，幾乎所有王室成員都會出席。4歲的路易（Prince Louis）當日繼續表現活潑，嘗試站在凳上又試圖掟出咕𠱸，但遭媽媽凱特（Kate Middleton）制止。

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然後路易更伸出舌頭，把拇指放在鼻上並擺動餘下的手指，明顯是向阿媽扮鬼臉。凱特仍嘗試阻止路易扭計，不過路易仍然我行我素。

英女王缺席演唱會 同柏靈頓熊歎下午茶 【下一頁】

而威廉王子表妹Zara Tindall的老公Mike Tindall正坐在凱特和路易後面，路易調皮鬼馬的舉動瞬間引起表姑丈Mike的關注。

Mike更向路易做出一個「我望住你」的手勢，似乎是要警告路易不要再搗蛋。

路易其後也有向凱特獻吻想氹返阿媽，又坐在祖父王儲查理斯（Prince Charles）的腿上。而查理斯也表現得很有耐性地陪住孫仔。

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責任編輯：鄭錦玲

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