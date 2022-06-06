【英國王室】英女王驚喜露面揮手 對民眾支持深受感動

英國周日（5日）結束一連4日慶祝英女王登基70周年活動。英女王在活動尾聲現身白金漢宮陽台，與民眾揮手，為慶典畫上完美句號。英女王發表聲明，稱對民眾走上街坊慶祝白金禧年感到謙虛與感動。

英女王缺席演唱會 同柏靈頓熊歎下午茶 【下一頁】

因身體不適而先後缺席多場慶祝活動的英女王，周日白金禧巡遊慶典尾聲，在王儲查理斯（Prince Charles）夫婦及威廉王子（Prince William）一家陪同下，驚喜現身白金漢宮露台。身穿綠色套裝的英女王精神奕奕，與民眾揮手致意，大批民眾熱烈歡呼，為4日慶典拉下帷幕 。

英女王發表聲明，指從來沒有指引可以遵從如何慶祝一位君主在位70年，對於這麼多民眾走上街道慶祝登基白金禧年感到謙卑與感動，雖然無法參與每一場活動，但她的心一直與人民同在。

英女王稱會在家人協助下，盡我所能服務國民，又指自己被這幾日展現的善良、快樂及親切所鼓舞，希望未來仍能感受這種團結的感覺。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

各國領袖恭賀英女王迎白金禧 連佢都有致函 【下一頁】

周日舉辦的白金巡遊慶典屬壓軸活動，從西敏寺出發至白金漢宮，超過6,000名表演人士，巡遊講述英女王在位70年的故事，其中王室金馬車出現英女王年輕影像。

英女王出席首日活動後就宣布身體不適，先後缺席多場慶祝活動，包括演唱會及她最愛的葉森打吡賽馬比賽。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明