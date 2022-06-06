  • 30°C
香港時間 : 2022606日 (一) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】英女王驚喜露面揮手 對民眾支持深受感動

環球社會熱點 11:42 2022/06/06

分享：

分享：

英國周日（5日）結束一連4日慶祝英女王登基70周年活動。英女王在活動尾聲現身白金漢宮陽台，與民眾揮手，為慶典畫上完美句號。英女王發表聲明，稱對民眾走上街坊慶祝白金禧年感到謙虛與感動。

英女王缺席演唱會 同柏靈頓熊歎下午茶 【下一頁】

因身體不適而先後缺席多場慶祝活動的英女王，周日白金禧巡遊慶典尾聲，在王儲查理斯（Prince Charles）夫婦及威廉王子（Prince William）一家陪同下，驚喜現身白金漢宮露台。身穿綠色套裝的英女王精神奕奕，與民眾揮手致意，大批民眾熱烈歡呼，為4日慶典拉下帷幕 。

英女王發表聲明，指從來沒有指引可以遵從如何慶祝一位君主在位70年，對於這麼多民眾走上街道慶祝登基白金禧年感到謙卑與感動，雖然無法參與每一場活動，但她的心一直與人民同在。

英女王稱會在家人協助下，盡我所能服務國民，又指自己被這幾日展現的善良、快樂及親切所鼓舞，希望未來仍能感受這種團結的感覺。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

各國領袖恭賀英女王迎白金禧 連佢都有致函 【下一頁】

周日舉辦的白金巡遊慶典屬壓軸活動，從西敏寺出發至白金漢宮，超過6,000名表演人士，巡遊講述英女王在位70年的故事，其中王室金馬車出現英女王年輕影像。

英女王出席首日活動後就宣布身體不適，先後缺席多場慶祝活動，包括演唱會及她最愛的葉森打吡賽馬比賽。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死
今日
美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死
【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈
今日
【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈
男子迪士尼城堡驚喜求婚 職員竟亂入搶走戒指趕人
今日
男子迪士尼城堡驚喜求婚 職員竟亂入搶走戒指趕人
【英國王室】英女王缺席演唱會 同柏靈頓熊歎下午茶
今日
【英國王室】英女王缺席演唱會 同柏靈頓熊歎下午茶
美國男被女友激嬲 闖博物館怒毀4000萬古希臘文物
今日
美國男被女友激嬲 闖博物館怒毀4000萬古希臘文物

你可能感興趣

美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死
今日 10:54
美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死
【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈
今日 10:51
【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈
男子迪士尼城堡驚喜求婚 職員竟亂入搶走戒指趕人
今日 08:35
男子迪士尼城堡驚喜求婚 職員竟亂入搶走戒指趕人
網絡熱話 皇室 英國 英女皇 威廉王子 查理斯 慶典

上一篇文章

英保守黨料提不信任動議 約翰遜去留勢揭盎

下一篇文章

美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月06日 時間12:00）
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【烏克蘭戰爭】普京警告恐炸供烏遠程導彈 澤連斯基訪烏東前線（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京警告恐炸供烏遠程導彈 澤連斯基訪烏東前線（不斷更新）
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款