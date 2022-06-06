英保守黨料提不信任動議 約翰遜去留勢揭盎

英國首相府派對門調查報告公開後，要求首相約翰遜下台呼聲愈發高漲。英國媒體指出，保守黨內已達到約翰遜的不信任動議的門檻，預計最快在周一（6日）宣布消息。據悉，不記名投票或在周三（8日）舉行。

英派對門調查報告終出爐 約翰遜拒下台表明負全責 【下一頁】

英國獨立電視台報道，上周每日有保守黨議員宣布提交不信任動議，加上經過英女王登基白金禧慶祝活動已完結，使不少保守黨人認為54封的門檻已達成，預料最快會在當地時間周一宣布舉行投票。

衛報引述匿名國會議員指出，雖然只有18人公開表明已去信1922委員會（1922 Committee），要求對約翰遜（Boris Johnson）提出不信任動議，但對公開表示不信任約翰遜的議員已有最少70人，估計實際去信者更多。有關議員預料，投票可能在周三舉行。

然而，匿名國會議員透露，今次投票情勢相當不明朗。議員指不少同僚認為不信任動議勢在必行，但黨內協調時間不足，投票將取決於每位議員的獨立判決。

約翰遜被指誤導國會 封城期間再涉首相府派對 【下一頁】

按照保守黨規定，如15%現任國會議員對黨魁提出不信任動議，即可舉行投票挑戰其地位。現時保守黨共有359位國會議員，需要54人去信1922委員會提出不信任動議。

約翰遜如要成功保住首相之位，只需確保擁有過半議員支持即可，即180人。一旦順利勝出，黨內一年內不得再次向約翰遜提出不信任動議。如約翰遜落敗即觸發新黨魁選舉，屆時約翰遜將不獲參選資格，注定他要下台。

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責任編輯：吳漢培