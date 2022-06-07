【表決揭盅】英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版）

英國執政保守黨通過對黨魁約翰遜的信任投票，約翰遜避過下台，可續任首相。

下議院359名保守黨議員都有投票，約翰遜取得211張信任票，不信任的有148張。

約翰遜取得大約59%保守黨議員的支持，低於時任首相文翠珊在2018年12月的63% ; 148名議員投下不信任票，嚴重打擊約翰遜的管治威信。

在野工黨黨魁施紀賢說，民眾的選擇比以往任何時候都更清楚，一個分裂的保守黨支持約翰遜，無計劃解決民眾的問題，抑或是一個團結的工黨，計劃解決生活成本危機，並恢復對政治的信任，強調工黨可以令英國重回正軌。

（第三版舉行表決投票）

英國保守黨表決對黨魁兼首相約翰遜的不信任投票，英國廣播公司(BBC)引述接近首相的消息人士稱，約翰遜相信自己可在保守黨議員的信任投票中獲勝。

路透社較早時統計，至少145名保守黨議員公開表態支持早前爆出「派對門」醜聞的約翰遜，預料難以取得足夠票數逼使約翰遜下台。

如果約翰遜未能得到下議院保守黨議員中的過半數，即是至少180人支持，就要辭去黨魁一職，但可以繼續擔任首相，直至保守黨選出黨魁的繼任人選。

英國首相府派對門調查報告公開後，要求首相約翰遜下台呼聲愈發高漲。英國保守黨1922委員會確認，提交不信任動議議員人數已超過54人，在當地時間周一晚上6至8時（香港時間周二凌晨1時至3時）舉行不記名投票，屆時將立即點票。

（第二版確認不信任動議投票於周一舉行）

英派對門調查報告終出爐 約翰遜拒下台表明負全責 【下一頁】

保守黨1922委員會主席布拉迪（Graham Brady）周一發聲明，指提交不信任動議人數超過54人，當地時間晚上6至8時會投票，決定是否繼續支持約翰遜（Boris Johnson）擔任黨魁。聲明指點票會隨即開始，將按建議時間公布結果。

首相府發言人表示，周一晚將是終止過去一個月不斷猜疑的時機，亦是機會亦現屆政府為派對門事件畫下句點，並繼續做好管治工作及服務民眾。發言人更指約翰遜非常歡迎今次的機會，希望藉此提醒黨內國會議員，專心在選民關心的事項上。

然而，衛報引述匿名國會議員透露，今次投票情勢相當不明朗。議員指不少同僚認為不信任動議勢在必行，但黨內協調時間不足，投票將取決於每位議員的獨立判決。

約翰遜被指誤導國會 封城期間再涉首相府派對 【下一頁】

按照保守黨規定，如15%現任國會議員對黨魁提出不信任動議，即可舉行投票挑戰其地位。現時保守黨共有359位國會議員，需要54人去信1922委員會提出不信任動議。

約翰遜如要成功保住首相之位，只需確保擁有過半議員支持即可，即180人。一旦順利勝出，黨內一年內不得再次向約翰遜提出不信任動議。如約翰遜落敗即觸發新黨魁選舉，屆時約翰遜將不獲參選資格，注定他要下台。

不過，布拉迪亦指出，規則有可能更改，即使約翰遜勝出亦不等同未來一年可以安枕。

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責任編輯：吳漢培