減肥｜上帝不能讓你年輕15歲｜但你自己可以

蟬的「鳴鳴」聲，清脆悅耳，夏天已經悄然而至了。風扇、冷氣、伴隨短裙、小背心，開始準備起夏天的生活。可是經歷的長期的在家工作（WFH），有藉口坐足8小時，愈坐愈肥，變成水桶腰、豪華臀及雙下巴，往往變成增肥日子。



彩時亞洲有限公司營養學家、加拿大自然醫學考核委員會國際認證自然療法醫師及炎症研究學會創辦人—馬圓 Andy San さん，為大家提供「2022年減肥新計畫」！

▲ 彩時亞洲有限公司營養學家、加拿大自然醫學考核委員會國際認證自然療法醫師及炎症研究學會創辦人—馬圓 Andy San さん

【斷食辟穀】易抑鬱！



辟穀源自於中國道家的一種傳統修行和養生長壽之法分為服氣辟谷（氣功）、服水辟谷（清水斷食）和服藥辟谷（草藥）三種類型。馬圓 Andy San さん解釋：極端斷食法如「清水斷食法」，過程中只喝水，的確可以令體重明顯減輕，但在電解質失衡的情況下出現焦慮症，加上沒有能量攝取，容易出現飢餓感，影響工作表現。

由於有些人在極端的斷食過程中無法忍受飢餓，容易半途而廢，甚至大多數人在斷食過後，可能會吃得比平時更多，體重三級反彈。



【蔬果汁斷食】別盲跟！



顧名思義以天然蔬果榨成不加糖、水的果汁來替代3餐，達成體內環保，進一步減重。有市民更曾表示平均2天就能減去5磅(2kg)。馬圓 Andy San さん解釋：靠水果減肥等於靠節食，新陳代謝一定減慢。蔬果中的纖維的確能促進腸胃蠕動，豐富鉀質排除體內多餘水分、消除浮腫。



美國杜克大學（Duke University）研究發現，食用過量果糖會造成肝細胞傷害。由於葡萄糖、果糖、蔗糖，一旦攝取過量，都會轉化成肝醣，儲存在肝臟和肌肉內，作為後備能量，而當肝醣容量被填滿，過剩的能量就會轉化成脂肪肝，且不利於血糖控制，反而會讓血糖失控。



【蘋果膠斷食】更溫和易執行



時至今日，馬圓 Andy San將「斷食辟穀」概念改良成「蘋果膠斷食法」，蘋果膠其實是益生元，激活體內大量益生菌，讓消化系統休養生息，消耗本身體內多餘的脂肪及排走毒素，從而減輕體重。



【咩係果膠】



果膠（Pectin）是一種水溶性纖維，在一眾水果中，蘋果、梨、番石榴、橙都含有高濃度果膠。而蘋果果膠（Apple Pectin）就是指聚集於蘋果皮與果肉之間的天然纖維。製作蘋果膠並非容易，單單製作一公斤的蘋果膠已經要用上250公斤的蘋果，重量只有3克的蘋果膠，已經相當於9個蘋果。

健康先要《清》



蔬果農藥、肉類激素、有毒重金屬等充斥我們的生活。研究顯示大腸積累36種毒素，導致百病纏身，如皮膚過敏甚至各種癌症。蘋果膠帶有陰離子（－），能與帶有陽離子（＋）的重金屬結合，產生天然的螯合作用並排出體外，減少炎症，移除垃圾細胞。



【3至7天】成為你健康的轉折點



根據BELRAD輻射防護研究所2009年研究指出，615名白俄羅斯兒童，3星期每日10克果膠，研究證明減少64%兒童體內的銫-137(核輻射)及重金屬。蘋果膠斷食，3至7天的早餐、午餐、晚餐，均以6克蘋果膠作為代餐，進行深層細胞排毒，修復肝臟受損細胞。凱撒斯勞滕工業大學的研究發現，結構複雜的碳水化合物例如蘋果果膠(pectin)，不會經胃和小腸吸收，只可由大腸內的菌群消化，將果膠轉化成可以抑制HDAC的丁酸鹽(butyrate)，不但可減磅消炎，還可抗衰老和增強腦部健康。

【醫藥級】柏沛樂蘋果果膠



醫藥級蘋果果膠是指蘋果含的果膠濃度比一般蘋果高，而其中醫藥級品牌—柏沛樂蘋果果膠(ProPectin)是由波蘭克拉科夫最高質量的蘋果提煉的，由於獨特的栽種環境，比一般蘋果含果膠濃度高65%。加上柏沛樂每包含3克純蘋果果膠粉末，相當於9顆波蘭蘋果的份量。經科學家研發出六道專利技術提煉成水溶性的納米粉末，才可直接滲入血液，螯合血液中的重金屬毒素，達到排毒、消炎、減肥去水腫的效果。 詳情以參考www.propectinlife.com

參考文獻：

參見2009年11月《紐約科學院年報》1181期，303-10頁；切爾諾貝利災難後的輻射防護”



(特約)