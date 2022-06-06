▲ 【REITs】順豐房託斥5.4億人幣向母企順豐控股購長沙物流物業 年化物業淨收益率約6.6厘

順豐房託 （02191） 收購位於中國長沙的物流物業，代價5.4億元人民幣，較物業估值折讓約1.9%，以擴大其物業組合和地域佈局，為順豐房託自去年5月上市後首項向順豐控股（深：002352）收購的物流物業，收購將以內部資源和債務融資撥付。是次收購是順豐房託在華中地區的首次投資，以擴充其現在涵蓋香港、佛山及蕪湖的物業組合。是次收購待訂定於6月22日召開的基金單位持有人臨時大會上獲獨立基金單位持有人批准後，預計將於6月底完成。

擴大順豐房託可出租面積約39%

計及收購長沙物流物業後，將分別擴大順豐房託物業組合的總值及可出租面積約10.3%及39%。長沙物流物業將提供年化物業淨收益率約6.6厘。基於備考財務數據，假設收購事項於2021年4月29（順豐房託的成立日期）日完成，則備考每基金單位分派應增加8.5厘。

順豐房託行政總裁翟廸強表示，是次收購讓順豐房託得以進入新的地區市場，從而令資產組合和收入來源更趨多元化，未來將繼續物色可增加收益的收購機會，尋求收購策略性位處交通樞紐、擁有完善內部基建設施以滿足物流業界需求，並將繼續與順豐控股緊密合作尋找機會，以加速順豐房託拓展物業組合的步伐。

長沙物業總可出租面積約12萬平方米

長沙物流物業總可出租面積約12萬平方米，包括一幢兩層高坡道式分撥中心、一幢地上三層高加地下兩層的倉庫、兩幢單層高的倉庫、一幢九層高的辦公樓及三幢配套樓宇；出租率98.9%，當中約69%的可出租面積已出租予順豐控股的集團成員以及多個優質第三方租戶。

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