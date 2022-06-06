「黑天鵝」事件頻現　警惕跌市急放或影響長線投資

「黑天鵝」事件頻現，引發市場劇烈波動，在這些情況下，不少投資者急於「止蝕」而進行抛售，但卻鎖定損失或影響再次入市的時機。我們認為，當前股債關聯性增加，為配置多元資產帶來更多挑戰，投資者應更加謹慎，定期檢視投資目標及資產配置方案，以應對市場波動帶來的壓力。

短期市場波動對長期投資影響較小

我們的研究發現，在過去72年間，S&P 500指數在2000年之前較穩定；但2000年後，價格急劇變化的情況驟增，反映了諸多極端事件的影響，包括科網泡沫破裂、環球金融危機及其後的經濟衰退、聯儲局於2013年縮減買債導致的「縮減恐慌」（Taper Tantrum）以及2020年開始爆發的新冠疫情。

另外，通過研究S&P 500指數在過去三十多年（1990年1月至2022年2月）的每日價格變動情況，我們發現市場波動急升後的18個月，因市場超賣會引發反彈，回報率往往會高於平均水平。換言之，我們認為，不應將市場調整視為賣出訊號，而波動升溫或會創造入市良機。

另外，預測市場時機並非易事，在市場承受極端壓力持續震蕩之時，企圖預測賣出時機更是難上加難。而我們認為，跌市時抛售往往會鎖定損失，亦會影響投資者再次入市的決策。

雖然投資者往往傾向於每季或每年檢視投資組合，但我們發現投資年期延長至與投資者個人的財務規劃相匹配時，有助減少未來回報的不確定性，因為較長的投資年期往往能減少投資結果的波動性。

股債相關性增加為資產配置帶來壓力

多元資產投資者經常需要考慮股債關聯性問題，在長期內，股票和債券的相關性往往較低，但短期內的相關性則可能較高。其中一個令股票和債券相關性在短期內上升的常見原因是央行收緊政策的預期急速升溫。

這是因為央行加息對股票和債券均會帶來挑戰。利率上升，債券價格將會下降。另外，央行收緊政策往往會令經濟增長放緩，導致盈利下降，令股市受壓。

鑑於全球市場正面臨各種前所未有的問題，判斷未來走勢並不容易，投資者應更加謹慎，以應對更極端的尾端風險事件，例如通脹持續更長時間或經濟出現硬著陸。

保持投資及留意分散風險更有助實現長線投資目標

基於我們對多元資產配置的長期經驗和研究，我們深明投資紀律的重要性。投資者須謹記：短期事件對於長期回報的影響較小，在面對市場波動的挑戰時，維持對股票的策略性配置，將更有助實現長線投資目標。

在資產配置方面，近期我們增加對亞洲（除日本外）股票的部署至略微偏高配置，因為區内經濟正在重啓，而且與其他地區相比，區内的通脹問題程度較輕。

固定收益方面，我們繼續看好孳息率較高的類別，對高息債券維持偏高配置。我們亦略微增持亞洲信貸債券，雖然受到内房債的拖累，其近期表現欠佳，但有吸引力的估值及收益率為這一資產類別提供有力的支持。

雖然今年投資者面臨通脹、經濟疲軟、以及波動升溫的挑戰，但我們認為投資者仍有辦法應對——定期檢視個人的風險承受能力，專注於保持投資及注重分散風險，仍是實現長期投資目標的重要原則。