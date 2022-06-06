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【雙重驗證】WhatsApp加強用戶安全性　開發「雙重驗證碼」功能

科技 11:00 2022/06/06

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WhatsApp現正開發「雙重驗證碼」功能，預計將在Android和iOS的WhatsApp測試版上使用。（法新社）

WhatsApp是全球最常用的通訊軟件之一，同時也容易成為網絡騙徒的犯罪工具。為提高用戶在WhatsApp上的安全性，WhatsApp現正開發「雙重驗證碼」（double-verification code）功能，預計將在Android和iOS的WhatsApp測試版上使用。

【Telegram】Telegram擬告別免費時代　工程師：新測試版本已刪去「永遠免費」描述

現時當用戶在智能設備上首次登錄WhatsApp帳戶時，需要一張有效的SIM卡，然後WhatsApp就會向該SIM卡的電話號碼，發送6位數字的驗證碼，以確認用戶身份。但據外媒《WABetaInfo》報道，曾有騙徒創建虛假電話號碼，向用戶偽造故事，誘使他們分享其驗證碼，從而竊取他們的賬戶。

【Meta私隱】Meta私隱條款再更新　用戶更易了解自己資料如何被轉移

為防範同類情況發生，WhatsApp正開發「雙重驗證碼」功能，當有其他設備意圖登錄我們的WhatsApp賬戶時，WhatsApp除了依舊發出第一個驗證碼外，也會向本身的WhatsApp機主發出另一個驗證碼，提醒有人正試圖登錄其賬戶。當兩組驗證碼都獲得確認後，該WhatsApp賬戶才能在另一設備上使用。

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責任編輯：陳卓賢

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