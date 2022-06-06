【雙重驗證】WhatsApp加強用戶安全性　開發「雙重驗證碼」功能

▲ WhatsApp現正開發「雙重驗證碼」功能，預計將在Android和iOS的WhatsApp測試版上使用。（法新社）

WhatsApp是全球最常用的通訊軟件之一，同時也容易成為網絡騙徒的犯罪工具。為提高用戶在WhatsApp上的安全性，WhatsApp現正開發「雙重驗證碼」（double-verification code）功能，預計將在Android和iOS的WhatsApp測試版上使用。

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現時當用戶在智能設備上首次登錄WhatsApp帳戶時，需要一張有效的SIM卡，然後WhatsApp就會向該SIM卡的電話號碼，發送6位數字的驗證碼，以確認用戶身份。但據外媒《WABetaInfo》報道，曾有騙徒創建虛假電話號碼，向用戶偽造故事，誘使他們分享其驗證碼，從而竊取他們的賬戶。

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為防範同類情況發生，WhatsApp正開發「雙重驗證碼」功能，當有其他設備意圖登錄我們的WhatsApp賬戶時，WhatsApp除了依舊發出第一個驗證碼外，也會向本身的WhatsApp機主發出另一個驗證碼，提醒有人正試圖登錄其賬戶。當兩組驗證碼都獲得確認後，該WhatsApp賬戶才能在另一設備上使用。

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責任編輯：陳卓賢