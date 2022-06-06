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美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死

環球社會熱點 10:54 2022/06/06

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美國近期接連發生多宗槍擊案，3個州在橫跨周末的不足一日内發生3宗槍擊案，造成最少9人死亡。警方截至周日（5日）晚上，仍未拘留上述3宗槍擊案的疑犯。

美退休法官被槍殺 參院共和黨領袖亦成目標 【下一頁】

首宗槍擊案於賓夕法尼亞州最大城市費城發生，當地上周六（4日）午夜時分有兩名男子的衝突升級並爆發槍戰。其中一名男子向多人的酒吧及餐廳區人群開火，射死另一男子。

大量民眾試圖奔跑逃生並引起恐慌，警方指槍擊案造成3人死亡及12人受傷。死者年齡分別為22歲、27歲和34歲，傷者年齡介乎17歲至69歲。

然後槍手放下槍混入人群中逃脫，警方相信當時曾開槍擊中槍手。

田納西州查塔努加市（Chattanooga）一間酒吧附近，在相近時間也發生槍擊案，造成3人死亡及14人受傷。兩人死於槍傷，另一名是在逃生時被車輛撞死。

而密歇根州Saginaw周日較早時也發生一宗槍擊案，釀成3死2傷。兩名男子為當場死亡，一名女子傷勢嚴重送院搶救後不治。

不過有別於上述兩宗案的死傷者多為路人，警方指密歇根州槍擊案5名死傷者均有份開火。

路透社指截至當地周日晚上，警方仍未拘留3宗案件相關的疑犯。

美國俄克拉何馬州爆槍擊 槍手闖醫院殺4人後自盡 【下一頁】

美國近期已發生多宗槍擊案，包括紐約水牛城一名18歲槍手上月14日闖入超市發動槍擊，造成10死3傷。

另一名18歲槍手上月24日闖入德州一間小學發動襲擊，造成最少21人死亡，包括19名學童及2名老師，槍手也被當場擊斃。

根據非牟利研究組織the Gun Violence Archive的數據，美國今年已發生最少240宗大規模槍擊案，每宗槍擊案不計槍手在内都造成最少4人死亡。

美國總統拜登（Joe Biden）上周呼籲國會禁止攻擊性武器，擴大背景調查及實施多項槍械管制措施，以解決一系列大規模槍擊案。

負責兩黨槍械安全談判的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）周日表示，他認為國會可通過一攬子法案，包括加強於心理健康和學校安全方面投放資源，和修改槍械管制法例。

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責任編輯：鄭錦玲

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