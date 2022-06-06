【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，美國為首的西方國家持續軍事援助烏克蘭。俄羅斯總統普京日前警告，如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，可能會成為俄軍新一輪攻擊目標。普京更指出，西方軍援烏克蘭並不改變甚麼。

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普京（Vladimir Putin）周日（5日）接受國營電視台訪問時表明，若烏克蘭獲供遠程導彈，俄羅斯一定會作出回應，並指此舉亦非新事。普京更稱西方新軍援不會從本質上改變甚麼，形容只是替換之前被俄方炸毀的武器裝備，亦批評西方軍援旨在拉長戰爭。

普京亦指出，「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統的射程取決於配備的彈藥，從美國公布的裝備而言，認為烏克蘭獲提供的HIMARS射程與原本擁有﹑前蘇聯時代的導彈差不多。

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同時，普京談及烏克蘭糧食出口，稱最佳解決方法是經白俄羅斯運送，但強調西方應解除對白俄的制裁。

美國上周宣布，向烏克蘭增加7億美元（約54.46億港元）武器裝備援助，當中包括4套HIMARS高機動性多管火箭炮系統﹑千枚「標槍」（Javelin）導彈及1.5萬發155毫米炮彈等。美方聲稱，HIMARS射程約64公里，為此前提供的自走炮兩倍。

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責任編輯：吳漢培