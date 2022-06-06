▲ 【香港樓市】摩通梁啟棠：即使加P兩次、對按揭供款影響有限 預期今年樓價至少升5%

息口趨升預期下，為本港樓市前景蒙上陰影。摩根大通亞洲地產研究主管梁啟棠認為，息口快速上揚未必會影響樓價預期，本港置業需求依然強勁，加上即使最優惠利率（P）上調兩次，對按揭供款影響有限，維持全年樓價升5%至10%預測。

梁啟棠接受本報專訪時表示，隨第五波疫情遠去，樓市成交及樓價上升速度較預期快，即使大家都預期息口會上揚，並未有影響樓市需求。

「雖然香港最終都會跟隨美國加息，港息始終都會上揚，但香港流動性仍相當充裕，近日港元已回升不少，而且1個月港元拆息仍然向下。」

美國持續加息下，港美息差不斷擴大，但港息持續偏低。梁啟棠稱，這源於本港流動性相當充裕，而且暫時亦看不到息差套戥會觸發大規模資金流走，若有資金流出，港元拆息自然會上升。

「即使P要加1至2次，息率調升的百分比雖看很高，但實際金額升幅有限，按揭仍然處於可負擔水平，所以加P對樓市的影響亦未必很大，而且對高收入人士來說，每月供樓多2,000至3,000元，可能不是很多。」

梁啟棠指，本港樓市上半年受疫情困擾，下半年表現料勝過上半年，所以最看好發展商表現。

全文可見【摩通梁啟棠：縱加P兩次 樓價仍穩】；另有【下半年樓市料改善 倡增持4發展商股】

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

相關文章：【指數換馬】新世界升2% 富時羅素改口、決定不將其剔出地產指數

相關文章：【業績│地產股】長實升近5%為表現最好藍籌 去年純利升三成、李澤鉅：本地樓市將可持續平穩發展

相關文章：【大行報告】滙證：財政預算案對樓市屬正面、偏好發展商股 首選兩地產股