▲ 【異動｜生科股】康方生物抽升9%、連升七日兼累升逾四成 旗下多款自主研發新藥展現良好抗腫瘤療效

康方生物 （09926） 公布旗下多款自主研發新藥展現了良好的抗腫瘤療效，股價現彈9%，報18.96元，連升七日，並累升46.3%。

集團公布，自主的Ivonescimab（PD-1/VEGF雙特異性抗體，研發代號：AK112），聯合化療治療晚期非小細胞肺癌（NSCLC）的II臨床期研究、單藥治療晚期非小細胞肺癌（NSCLC）的Ib / II期研究；以及自主研發的全球首創新型腫瘤免疫治療新藥卡度尼利（PD-1 / CTLA-4雙特異性抗體，研發代號：AK104 ）聯合含鉑化療+/-貝 伐珠單抗，一線治療復發/轉移性宮頸癌（recurrent or metastatic cervical cancer R /M CC）的II期臨床研究結果在2022年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上發佈，研究結果顯示，在治療晚期NSCLC中，AK112聯合化療，展現更具優勢的安全性和耐受性，並具有良好的抗腫瘤療效。

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編輯：姚卓然