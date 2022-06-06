▲ 【獨家專訪】滙豐劉紹文：港股未扭轉中期下降軌、6月難越22500 大市未來數周情況決定第三季走勢

港股載浮載沉，滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文接受本報專訪時指，市場充斥大量不明朗因素，後市要升越港股5年平均估值（22800點）很艱難，加上市場似低估通脹及加息的強度及時間性，「大市的中期下降軌並無扭轉」，維持恒指次季頂部區間預測21200至22500點，建議投資者伺機減持，保留實力。

港股好無性格，被美股及A股兩個股市帶住走

劉紹文表示，「港股好無性格，被美股及A股兩個股市帶住走，若投資者只望住恒指，就會完全不明白大市走勢，若你抽離來看，就會知點解港股跌跌不休。」

「港股要升越5年平均估值，即預測市盈率11.7倍或22800點好艱難，市場氣氛要變得好樂觀，但目前中期下降軌並無扭轉，6月餘下時間若市場情緒修復愈多，港股第3季向下機會愈大。」

不計估值收縮，盈測下調已令恒指今年下跌1800點

今年來分析員不斷調低港股盈利預測，劉紹文稱，近兩個月盈測下調幅度更急，暫時已調低8%，相信盈測下調趨勢未完，因分析員永遠滯後股市，「不計估值收縮，盈測下調已令恒指今年下跌1800點」，而相對於港股，美股盈測下調滯後，未完全反映前景轉弱，基於港股及美股盈測下調未完，港股好難「翻身」。

不過，他認為，恒指今年應該不會再試低位，3月15日的18235點是底部的機會好大，而18800點是過去十年的估值低位，除非發生黑天鵝或灰犀牛等事件，如2020年爆發疫情、中概股出現退市風險等，才會短暫跌穿有關水平，否則對恒指來說是相當重要的支持。

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

全文可看【滙豐劉紹文：港股未扭轉下降軌】；另有【市場恐加息致衰退 儲局無招撑市】

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