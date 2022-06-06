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【螞蟻集團】星熠數字銀行在新加坡開業　服務東南亞中小企

股市 09:46 2022/06/06

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【螞蟻集團】星熠數字銀行在新加坡開業　服務東南亞中小企

螞蟻集團的全資子公司、與螞蟻銀行（香港）同系的星熠數字銀行（ANEXT Bank）今在新加坡開業，將專注服務於註冊地在新加坡的東南亞中小企業，尤其是從事跨境貿易的小微企業，為其提供創新、安全的多種數碼金融服務，協助其數碼化升級與全球化發展。在新加坡註冊的香港公司將可透過遠程技術創新，在星熠銀行開設公司戶口。

星熠數字銀行與新加坡中小企業服務機構Proxtera達成合作備忘錄。Proxtera是由新加坡金融管理局（MAS）和資訊、通訊及媒體發展管理局（IMDA）聯合發起的網絡平台，旨在減少跨境貿易中的摩擦，推動更多中小企參與全球貿易。目前，使用Proxtera網絡服務的亞洲和非洲的中小企業有40萬家。星熠銀行未來將率先為Proxtera網絡平台上的買家和賣家提供金融服務。

螞蟻集團指，星熠銀行是新加坡首批獲批的數字銀行之一，該行推出首個產品ANEXT Business Account，是為中小微企而設的數字銀行存款帳戶，可為非本地公司提供遠程開戶服務，只要註冊地在新加坡，無論主要業務開展地是否於新加坡，均可開戶，此舉將方便該區域的中小微企。作為一家數字批發銀行，星熠銀行將成為Alipay+和螞蟻旗下跨境支付公司「萬里匯」兩大業務的關鍵組成部分，為東南亞的小微商家以及中國出海企業，提供更多元的全球數碼金融服務新商機。

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