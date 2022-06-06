▲ 【本港經濟】香港5月標普全球PMI升至54.9 創11年新高

標普全球最新PMI數據顯示，5月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由4月的51.7升至 54.9，反映私營經濟連續兩月擴張，並創下2011年3月以來最佳增長率。

隨着疫情回穩，企業新接的訂單逐漸回流， 因此積極復產，並重新吸納人手，擴充採購活動。此外，供 應商交貨的拖延程度已較上月減慢，價格壓力亦見回落，而 積壓工作，則持續增多。至於營商情緒，整體保持樂觀。企業的訂單需求和產出量於第二季中段增長加快。受訪業者表示，發放消費券對本地業務具刺激作用。

出口需求隨疫情持續緩和而回升，扭轉連挫4月的頽勢，但來自內地的新增業務，則因中國因應疫情採取的限制流動措施，而再受影響。訂單需求轉殷，帶動了5月的就業增長，並推動企業擴充採購，不但結束先前4月的緊縮期，還順勢儲備更多存貨。由於中國內地受疫情干擾，加上航運及人力限制，因此供應商繼續拖延5月的交貨期，惟倒退程度已較上月緩和。企業於 5 月進一步積壓工作，其擴張速度更是去年 12月以來最急。受訪業者表示，在供應鏈瓶頸、訂單增長的情況 下，累積更多未完工作。



標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，隨着疫情回穩，香港特區私營經濟於5月加快增長。訂單需求和產出量同時彈升，觸發就業和採購活動開展新一輪擴張。雖然來自中國內 地的 訂單需求依然受壓，但外銷市場已一洗頽風。儘管防疫措施已然放寬，市場被抑壓的需求逐漸釋放出來，但價格和供應壓力並未因此加劇，這為利好訊號，繼續表明香港經濟於第二季正在強勁復甦。近期走勢預告了營商環境將進一步好轉，因此香港的整體營商情緒維持良好。

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編輯：姚卓然