【港股市況】恒生指數高開200點後曾轉跌　美團績後造好升7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美團 （03690） 業績勝預期，港股假後高開。恒生指數開報21282點，升200點。恒生科技指數升1.7%，報4471點。美團績後造好升逾6%；騰訊 （00700） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%。

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即市走勢︰

【09：58】藥明康德 （02359） 升逾3%，高見94.4元。

【上海封城】藥明康德升2% 上海生產活動恢復正常 重申次季收入增長仍能達63%至65%、有信心完成全年收入目標

【09：57】比亞迪 （01211） 最新升逾3%；吉利 （00175） 逆市跌0.5%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌近1%。

【電動車銷量】比亞迪升近2%創近半年高 5月新能源車銷量增2.5倍

【09：50】內房股向下，中海外 （00688） 逆市跌逾半成；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 雅居樂 （03383） 分別跌逾3%。

【09：49】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見193元，大市再度轉升約70點。

【09：46】中國5月財新服務業PMI為41.4，低於預期的46，前值為36.2。中國5月財新綜合PMI為42.2，前值為37.2。

【09：43】美團 （03690） 最新升半成，港股轉跌約11點。

【09：38】和譽 （02256） 附屬上海和譽生物醫藥科技在研泛FGFR抑制劑與抗PD-L1抗體替雷利珠單抗聯合用藥在尿路上皮癌中的II期研究，獲得國家藥監局臨床試驗批准，股價乾升1.1倍，高見9.57元，僅1宗成交涉1.9萬元。

【09：37】李寧 （02331） 股價造好早段升半成；安踏 （02020） 升近2%；特步 （01368） 升近3%。

【09：32】理想汽車 （02015） 升逾7%，高見111元。理想汽車的新車款理想L9將於6月21日正式發布，8月便會正式向用戶交付。

【電動車】理想汽車抽升8%創2個月高 新車款理想L9將於6.21發佈、預計9月交付量有過萬部

【09：32】【上海封城】藥明康德升2% 上海生產活動恢復正常 重申次季收入增長仍能達63%至65%、有信心完成全年收入目標

【09：32】騰訊 （00700） 轉跌0.1%、阿里巴巴 （09988） 跌0.8%。

【09：30】大市開市後升幅收窄至百點內，最新報21154點，升72點。

【09：29】海螺環保 （00587） 升半成，海螺環保指大股東海螺水泥 （00914） 正考慮在公開市場、按當時的市場價格在適當時間增持公司股份。

【半新股】海螺環保獲大股東海螺水泥考慮增持至3成以下 已獲安徽國資委同意

【09：25】【本港經濟】香港5月標普全球PMI升至54.9 創11年新高

【09：23】廈門港務 （03378） 溢價55%獲私有化，股價復牌高開近47%，開報2.13元破頂。

【09：22】恒生指數開報21282點，升200點。恒生科技指數升1.7%，報4471點。美團 （03690） 績後造好升逾6%；騰訊 （00700） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%。

【美團業績】美團：疫情影響外賣供給及履約能力 首季收入增25%、經調整虧損35.86億人幣 同勝預期

【09：14】期指開報21235點，升291點。

【09：10】恒指黑期跌約87點，報21334點；道指期貨升49點，報32949點。

【08：57】【港交所旗下】LME因鎳交易風波 遭要求索賠逾35億元

【08：40】【投行裁員】傳兩中資大行將裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人 據指部分初級員工已收到通知

【07：56】【新股IPO】Vision Deal今周五登陸港股 將成本港第二隻上市SPAC

【07：45】盈滙企業︰公眾持有量不低於25% 證監會此前指股權高度集中

【07：45】港股ADR收報21234點，升152點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.74元，較港收市價低0.56元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報360.86元，較港收市價高1.86元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.42元，較港收市價低0.88元或1%。美團 （03690） ADR折合報189.92元，較港收市價高9.72元或5.4%。

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【07：30】美國5月非農就業人口增長放緩，但仍超預期，增39萬個，失業率亦保持在3.6%。美國勞動市場續強，更加確立6月及7月加息0.5厘的預期，美國長債息抽升至近3厘關口，市場憂儲局進一步收緊貨幣政策，美股上周五反覆下挫。道指最多曾跌409點，收市跌348點或1.05%，報32899點，納指跌304點或2.47%，報12012點，標指跌68點或1.63%，報4108點。

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責任編輯︰梁浩碩