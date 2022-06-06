【港股市況】恒生指數半日升229點　美團績後造好升7%、比亞迪升半成曾觸300關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美團 （03690） 業績勝預期，港股假後高開。恒生指數開報21282點，升200點，開市一度倒跌，其後再度升逾200點，恒生指數半日升229點，報21311點，成交708.8億元。恒生科技指數升2.4%，報4502點。美團績後升7%；比亞迪 （01211） 升逾5%曾觸300元；藥明生物 （02269） 升逾7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【獨家專訪】滙豐劉紹文：港股未扭轉中期下降軌、6月難越22500 大市未來數周情況決定第三季走勢

【香港樓市】摩通梁啟棠：即使加P兩次、對按揭供款影響有限 預期今年樓價至少升5%

即市走勢︰

【12：34】聯眾 （06899） 延發去年經審核年度業績，股份申請下午復牌。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

【12：00】恒生指數半日升229點，報21311點，成交708.8億元。恒生科技指數升2.4%，報4502點。美團 （03690） 績後升7%；比亞迪 （01211） 升逾5%曾觸300元；藥明生物 （02269） 升逾7%。

【11：57】【內房危機】當代置業再賣產、售北京工程項目管理公司 代價4947萬人幣

【11：43】港股中午收市前升約265點，報21346點；科指升2.6%，報4514點。

【11：40】東岳 （00189） 升逾9%，高見10.66元。

【11：30】內地股市上升，上證半日升1.1%；深證升2.5%；創業板指升4.1%。

【11：30】【REITs】順豐房託斥5.4億人幣向母企順豐控股購長沙物流物業 年化物業淨收益率約6.6厘

【11：28】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾5%，高見299.8元。吉利 （00175） 跌近1%；長汽 （02333） 升近1%；廣汽 （02238） 跌0.5%。

【11：24】【中美貿易戰】據報拜登擬暫停對太陽能進口徵收新關稅兩年 光伏股走高、新特能源升4%創7個月高

【11：13】金斯瑞生物科技 （01548） 升一成，高見24.8元。金斯瑞公布美國上市非全資附屬傳奇生物獲美國食品和藥物管理局批准其新藥臨床試驗申請，以評估在美國進行的LB1908的I期臨床試驗。

【11：11】信義系個別發展，信義玻璃 （00868） 逆市跌逾7%，低見18.4元；信義光能 （00968） 靠穩，股價升0.1%。

【11：04】大市升勢回順，恒指最新升約180點，報21261點；科指升2%，報4488點。

【10：58】美團 （03690） 升近8%，高見194.8元。

【10：49】贛鋒鋰業 （01772） 升8%，高見103.3元。

【10：41】金沙 （01928） 升幅擴大至近5%，高見15.48元。銀娛 （00027） 升3%，高見42.6元。

【10：40】藥明生物 （02269） 升逾7%，高61.45元。

【10：38】【異動｜生科股】康方生物抽升9%、連升七日兼累升逾四成 旗下多款自主研發新藥展現良好抗腫瘤療效

【10：34】大市最升約200點，報21286點，升204點；科指升2.4%，報4505點。

【10：31】金沙 （01928） 最新升逾3%；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾1%；澳博 （00880） 跌0.6%；新濠 （00200） 升0.4%。

【10：24】貝殼 （02423） 股價升一成，破頂高見37.6元。

【10：16】恒指最新升近150點，報21228點，升146點；科指升2.1%，報4490點。

【10：14】康希諾生物 （06185） 升逾2%，高見76.05元。

【生科股】康希諾生物：終止授權輝瑞在內地推廣腦膜炎球菌結合疫苗

【10：04】新世界 （00017） 升逾2%；恒地 （00012） 續軟跌0.6%；恒隆 （00101） 反彈3%。富時羅素公布決定不將新世界剔出旗下指數。

【指數換馬】新世界升2% 富時羅素改口、決定不將其剔出指數

【10：02】水泥股續挫，潤泥 （01313） 跌逾4%，破底低見5.47元；海螺水泥 （00914） 跌3%，中國建材 （03323） 跌逾4%。

【09：58】藥明康德 （02359） 升逾3%，高見94.4元。

【上海封城】藥明康德升2% 上海生產活動恢復正常 重申次季收入增長仍能達63%至65%、有信心完成全年收入目標

【09：57】比亞迪 （01211） 最新升逾3%；吉利 （00175） 逆市跌0.5%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌近1%。

【電動車銷量】比亞迪升近2%創近半年高 5月新能源車銷量增2.5倍

【09：50】內房股向下，中海外 （00688） 逆市跌逾半成；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 雅居樂 （03383） 分別跌逾3%。

【09：49】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見193元，大市再度轉升約70點。

【09：46】中國5月財新服務業PMI為41.4，低於預期的46，前值為36.2。中國5月財新綜合PMI為42.2，前值為37.2。

【09：43】美團 （03690） 最新升半成，港股轉跌約11點。

【09：38】和譽 （02256） 附屬上海和譽生物醫藥科技在研泛FGFR抑制劑與抗PD-L1抗體替雷利珠單抗聯合用藥在尿路上皮癌中的II期研究，獲得國家藥監局臨床試驗批准，股價乾升1.1倍，高見9.57元，僅1宗成交涉1.9萬元。

【09：37】李寧 （02331） 股價造好早段升半成；安踏 （02020） 升近2%；特步 （01368） 升近3%。

【09：32】理想汽車 （02015） 升逾7%，高見111元。理想汽車的新車款理想L9將於6月21日正式發布，8月便會正式向用戶交付。

【電動車】理想汽車抽升8%創2個月高 新車款理想L9將於6.21發佈、預計9月交付量有過萬部

【09：32】【上海封城】藥明康德升2% 上海生產活動恢復正常 重申次季收入增長仍能達63%至65%、有信心完成全年收入目標

【09：32】騰訊 （00700） 轉跌0.1%、阿里巴巴 （09988） 跌0.8%。

【09：30】大市開市後升幅收窄至百點內，最新報21154點，升72點。

【09：29】海螺環保 （00587） 升半成，海螺環保指大股東海螺水泥 （00914） 正考慮在公開市場、按當時的市場價格在適當時間增持公司股份。

【半新股】海螺環保獲大股東海螺水泥考慮增持至3成以下 已獲安徽國資委同意

【09：25】【本港經濟】香港5月標普全球PMI升至54.9 創11年新高

【09：23】廈門港務 （03378） 溢價55%獲私有化，股價復牌高開近47%，開報2.13元破頂。

【09：22】恒生指數開報21282點，升200點。恒生科技指數升1.7%，報4471點。美團 （03690） 績後造好升逾6%；騰訊 （00700） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%。

【美團業績】美團：疫情影響外賣供給及履約能力 首季收入增25%、經調整虧損35.86億人幣 同勝預期

【09：14】期指開報21235點，升291點。

【09：10】恒指黑期跌約87點，報21334點；道指期貨升49點，報32949點。

【08：57】【港交所旗下】LME因鎳交易風波 遭要求索賠逾35億元

【08：40】【投行裁員】傳兩中資大行將裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人 據指部分初級員工已收到通知

【07：56】【新股IPO】Vision Deal今周五登陸港股 將成本港第二隻上市SPAC

【07：45】盈滙企業︰公眾持有量不低於25% 證監會此前指股權高度集中

【07：45】港股ADR收報21234點，升152點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.74元，較港收市價低0.56元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報360.86元，較港收市價高1.86元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.42元，較港收市價低0.88元或1%。美團 （03690） ADR折合報189.92元，較港收市價高9.72元或5.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國5月非農就業人口增長放緩，但仍超預期，增39萬個，失業率亦保持在3.6%。美國勞動市場續強，更加確立6月及7月加息0.5厘的預期，美國長債息抽升至近3厘關口，市場憂儲局進一步收緊貨幣政策，美股上周五反覆下挫。道指最多曾跌409點，收市跌348點或1.05%，報32899點，納指跌304點或2.47%，報12012點，標指跌68點或1.63%，報4108點。

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責任編輯︰梁浩碩