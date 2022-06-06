【港交所旗下】LME鎳交易風波遭Elliot索賠逾35億元　港交所全日股價倒升

▲ 【港交所旗下】LME因鎳交易風波 遭要求索賠逾35億元

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）於今年3月鎳期貨合約疑似「挾淡倉」暴升時，罕有叫停並取消部分鎳期貨交易，引發基金公司挑戰決定。港交所披露，LME和旗下結算所LME Clear在英國被Elliott入稟司法覆核，質疑LME剎停和取消交易是不合法且侵害其人權，索賠4.56億美元（約35.6億港元）。港交所表示，LME認為Elliott申索毫無法律依據，將積極抗辯。

港交所今早股價低開1%，尾市隨大市轉強，全日倒升1.6%，收報347.6元，成交12億元。

案件原告人為Elliott Associates及Elliott International。該申索擬挑戰有關實行及維持取消原告人聲稱於3月8日英國時間00：00或之後執行的鎳合約交易的決定。

俄羅斯今年2月發動入侵鳥克蘭，引發商品市場大亂，LME鎳期貨於3月初價格異動，市場消息指，涉及中國鎳巨頭青山控股被「挾淡倉」引發價格大升。

港交所表示，根據LME通知所述，暫停鎳期貨交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

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責任編輯︰梁浩碩