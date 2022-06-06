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【港交所旗下】LME因鎳交易風波　遭要求索賠逾35億元

股市 08:57 2022/06/06

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【港交所旗下】LME因鎳交易風波　遭要求索賠逾35億元

港交所 （00388） 公布，全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）及LME Clear Limited遭提出一項司法覆核申索，原告人為Elliott Associates， L.P.及Elliott International， L.P.。該申索擬挑戰有關實行及維持取消原告人聲稱於3月8日英國時間00：00或之後執行的鎳合約交易的決定。原告人聲稱有關決定根據公法屬不合法及構成侵犯原告人的人權，索賠金額為約4.56億美元（約35.6億港元）。LME管理層認為申索毫無法律依據，將積極抗辯。

於今年3月10日發出的LME通知22/057中所述，3月7日（英國時間）鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME 認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在3月8日（英國時間）凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間08：15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於3月8日英國時間00：00或之後執行的交易取消。

根據LME通知所述，此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉

【港交所旗下】LME鎳交易亂象　英監管機構FCA介入檢視

責任編輯︰梁浩碩

港股 香港交易所（00388） 倫敦金屬交易所

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