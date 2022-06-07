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【港交所旗下】港交所開市微跌　LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元（第二版）

股市 09:23 2022/06/07

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【港交所旗下】港交所開市微跌　LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元（第二版）

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）於今年3月鎳期貨合約疑似「挾淡倉」暴升時，罕有叫停並取消部分鎳期貨交易，引發基金公司挑戰決定。港交所披露，繼LME和旗下結算所LME Clear在英國被Elliott入稟司法覆核，質疑LME剎停和取消交易是不合法且侵害其人權，索賠4.56億美元（約35.6億港元），Jane Street Global Trading最新亦入稟司法覆核，索賠1534萬美元。（約1.2億港元）。港交所表示，LME認為相關申索毫無法律依據，將積極抗辯。

港交所周二開市微跌0.1%，報347.2元。

英監管機構介入檢視LME鎳交易亂象【下一頁】

相關申索擬挑戰有關實行及維持取消原告人聲稱於3月8日英國時間0時0分或之後執行的鎳合約交易的決定。

LME鎳期貨於3月初價格異動

俄羅斯今年2月發動入侵鳥克蘭，引發商品市場大亂，LME鎳期貨於3月初價格異動，市場消息指，涉及中國鎳巨頭青山控股被「挾淡倉」引發價格大升。

港交所表示，根據LME通知所述，暫停鎳期貨交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

（第二版新加入Jane Street Global Trading入稟司法覆核）

相關文章：【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉

相關文章：【港交所旗下】LME張柏廉：打算永久設置每日交易漲跌幅限制　檢討會否要求OTC作更多披露

責任編輯︰梁浩碩

港股 香港交易所（00388） 倫敦金屬交易所

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