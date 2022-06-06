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港股續造好恒指升263點企21340點上　友邦（01299）升穿80元關下站睇幾多

股市 12:05 2022/06/06

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港股今早造好，恒生指數中午收報21311點，升229點，國指報7363點，升96點，科技指數4502點，升105點，大市半日成交額約708億元。美團 （03690） 股價半日7%撐起大市，收報192.9元。藥明生物 （02699） 旗下生物製劑投資，股價大漲近8%，收報61.4元。另外，友邦 （01299） 股價升穿80元後進一步上衝；下站睇幾多？速覽新聞精點↓↓

【個股走勢】

1.美團股價中線上望210港元：【詳情（收費內容）】

2.藥明生物 （02269） 股價大漲8%：【詳情】

3.友邦股價升穿80元後下站目標：【詳情】

4.比亞迪股價升逾4%創近半年高：【詳情】

5.理想汽車升逾1成新車款料交付量過萬：【詳情】

6.港交所 （00388） 股價先跌後反彈 旗下LME遭索賠：【詳情】

7.新特能源股價創7個月高，美團擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅：【詳情】

【宏觀形勢】

1.港股6月怎麼走？中期下降軌並無扭轉：【詳情】

2.加息對供款影響有限　港樓仍可升半成：【詳情】

3.標普：本港營商環境將進一步好轉：【詳情】

4.內地5月財新中國服務業PMI遜預期：【詳情】

5.美國考慮取消部分對華關稅利好市場：【詳情】

【其他消息】

1.Silicon Hill細絕白石角單位折實379.88萬起：【詳情】

2.美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死：【詳情】

3.新加坡海南雞飯危機　馬來西亞暫停出口活雞 ：【詳情】

4.是日「芒種」　何以說是中國經濟關鍵：【詳情】

5.加密幣料由1.9萬隻大減至180隻如同dotcom時代：【詳情】

欄名 : ET新聞精點

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