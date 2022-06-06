港股尾市抽升恒指U盤前升571點報21653點 美團（03690）股價大漲1成
港股尾市進一步抽升，恒生指數全日升571點，報21653，大市成交亦見活躍，主板成交額達1322億元。新經濟股表現大勇，美團 （03690） 股價升近1成，收報198.1元；京東 （09618） 、阿里 （09988） 股價都有近半成升幅，分別收報231.8元及96.95元；快手 （01024） 股價亦漲逾5%，收報84元。。速覽新聞精點↓↓
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欄名 : ET新聞精點