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港股尾市抽升恒指收報21653點　比亞迪（01211）升穿300元每手入場15萬起跳

股市 18:15 2022/06/06

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港股尾市進一步抽升，恒生指數全日升571點，報21653點，大市成交亦見活躍，主板成交額達1385億元。新經濟股表現大勇，美團 （03690） 股價升近1成，收報198.1元；京東 （09618） 、阿里 （09988） 股價都有近半成升幅，分別收報231.8元及96.95元；快手 （01024） 股價亦漲逾5%，收報84元。速覽新聞精點↓↓

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2.港股中期下降軌並無扭轉【詳情】

3.首5個月全球新股集資縮逾七成【詳情】

4.任志剛解釋為何不應脫勾【詳情】

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9.深圳「官太太」炫富惹批評【詳情】

【個股走勢】

1.美團股價中線上望幾多【詳情】

2.比亞迪見300元每手入場15萬【詳情】

3.藥明漲逾1成生物製劑投產【詳情】

4.友邦升穿80元後下站目標【詳情】

5.港交所升1%懶理旗下LME遭索賠【詳情】

欄名 : ET新聞精點

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