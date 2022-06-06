港股午後升幅擴大迫近廿天綫20433點 美團（03690）股價升近9%野村看目標250元
股市 14:15 2022/06/06
港股午後升幅進一步擴大，恒生指數升超過300點，午後高見21430點，迫近廿天綫水平（約20433點）。美團 （03690） 股價升勢未停，升近9%，高見196.5元。速覽新聞精點↓↓
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欄名 : ET新聞精點
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2022/06/01