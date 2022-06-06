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港股午後升幅擴大迫近廿天綫20433點　美團（03690）股價升近9%野村看目標250元

股市 14:15 2022/06/06

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港股午後升幅進一步擴大，恒生指數升超過300點，午後高見21430點，迫近廿天綫水平（約20433點）。美團 （03690） 股價升勢未停，升近9%，高見196.5元。速覽新聞精點↓↓

【個股走勢】

1.美團股價中線上望210港元：【詳情（收費內容）】

2.藥明生物 （02269） 股價大漲8%：【詳情】

3.友邦股價升穿80元後下站目標：【詳情】

4.新特能源股價創7個月高受惠撤關稅消息：【詳情】

5.比亞迪股價升逾4%創近半年高：【詳情】

6.理想汽車升逾1成新車款料交付量過萬：【詳情】

7.港交所 （00388） 股價先跌後反彈 旗下LME遭索賠：【詳情】

【宏觀形勢】

1.港府下週經濟增長預測1-2%：【詳情】

2.任志剛：除非爆發「金融核戰」否則聯繫匯率不應脫勾：【詳情】

3.港股6月點睇？中期下降軌並無扭轉【詳情】

4.美國考慮取消部分對華關稅利好市場：【詳情】

5.標普：本港營商環境將進一步好轉：【詳情】

6.加息對供樓影響有限樓價仍看升【詳情】

7.內地5月財新中國服務業PMI遜預期：【詳情】

【其他消息】

1.Silicon Hill細絕白石角單位折實379.88萬起：【詳情】

2.美國未夠一日3州3宗槍擊案 釀最少9死：【詳情】

3.新加坡海南雞飯危機　馬來西亞暫停出口活雞 ：【詳情】

4.是日「芒種」　何以說是中國經濟關鍵：【詳情】

5.加密幣料由1.9萬隻大減至180隻如同dotcom時代：【詳情】

欄名 : ET新聞精點

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