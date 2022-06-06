汽車股│比亞迪（01211）股價升近半成　理想汽車（02015）股價大漲逾1成

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【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code）
港股造好，恒生指數現升逾200點，在21300點水平上落。除美團 （03690） 股價大漲外，汽車股亦造好，比亞迪 （01211） 股價升近半成，高見297.8元，理想汽車 （02015） 股價更漲逾1成，高見113.3元。另外，港交所 （00388） 股價先跌後反彈，由早段低見337.8元，反彈6元並高見344元。速覽新聞精點↓↓
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欄名 : ET新聞精點