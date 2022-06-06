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汽車股│比亞迪（01211）股價升近半成　理想汽車（02015）股價大漲逾1成

股市 11:05 2022/06/06

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港股造好，恒生指數現升逾200點，在21300點水平上落。除美團 （03690） 股價大漲外，汽車股亦造好，比亞迪 （01211） 股價升近半成，高見297.8元，理想汽車 （02015） 股價更漲逾1成，高見113.3元。另外，港交所 （00388） 股價先跌後反彈，由早段低見337.8元，反彈6元並高見344元。速覽新聞精點↓↓

1.美團股價中線上望210港元【詳情（收費內容）】

2.比亞迪股價升逾4%創近半年高：【詳情】

3.理想汽車升逾1成新車款料交付量過萬：【詳情】

4.港交所 （00388） 股價先跌後反彈 旗下LME遭索賠：【詳情】

5.康方生物再抽升9%新藥現良好療效：【詳情】

6.內地5月財新中國服務業PMI遜預期：【詳情】

7.傳兩中資大行將裁減3成香港員工：【詳情】

8.有內地企業推「貼錢返工」每人獲近2萬人幣：【詳情】

9.新加坡宣布將上調普通公務員薪金最少5%：【詳情】

10.7天港元定存速賺5500元利息：【詳情】

11.海螺水泥 （00941） 擬增持海螺環保 （00587）【詳情】

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13.加密幣料由1.9萬隻大減至180隻如同dotcom時代：【詳情】

14.美國通脹數據周五出爐料升幅維持8.3%：【詳情】

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