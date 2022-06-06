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【投行裁員】傳兩中資大行將裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人　據指部分初級員工已收到通知

Hot Talk 08:40 2022/06/06

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【投行裁員】傳兩中資大行將裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人　據指部分初級員工已收到通知

據本地媒體《星島日報》引述消息人士指，至少兩間中資大型投行計劃今年內逐步裁減投資銀行、股票資本市場（ECM）等多個部門共約30%員工，以減低營運成本。是次裁員料涉及人數料逾百人，部分初級員工已收到通知。

消息人士指，其中一間裁員投行為近年多次打入本港新股保薦人十大排名的大型中資投行。該投行計劃大幅削減約三分一的投行及ECM等多個部門職位，當中包括香港團隊。該投行近月已逐步進行瘦身行動，部分近兩年才入職的香港初級員工已收到被裁通知，至於負責人員（RO）則暫未受影響。

據指事源為該金融機構趁去年新股市場暢旺時，大舉擴大本港投行團隊，包括增聘逾10個RO，但及後遇上中概股監管風暴、俄烏戰事等，即使手上持有數十隻新股待上市，但由於未能成功掛牌，導致收入大跌。

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