【TSLA】馬斯克改口指Tesla員工總數將增加、另據指中國地區仍大規模招人　此前指經濟差要裁員約一成（第二版）

▲ 【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加 此前指經濟差要裁員約一成

特斯拉 Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周五被指向高層發電郵指公司需要裁員約10%，消息拖累Tesla股價挫近一成。不過，其後馬斯克周末時於Twitter一改口風，指Tesla員工總數將會增加。

馬斯克6月5日於Twitter回覆其他人的帖文時表示，公司員工總數於未來12個月會增加，但受薪員工人數應變化不大，相對持平。

與此同時，據內媒報道， 一名接近 Tesla 中國相關人士透露，目前沒有聽說裁員消息，前不久還在大規模招人，又指「特斯拉中國這邊招聘非常嚴格，還是很缺人才」。

此前報道指，馬斯克在一封標題為「暫停全球招聘」的電子郵件中表示，對經濟有一種超級糟糕的感覺，認為公司需要裁減約一成員工。

第二版加入 特斯拉中國相關人士消息

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責任編輯︰梁浩碩