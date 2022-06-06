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【TSLA】馬斯克改口指Tesla員工總數將增加、另據指中國地區仍大規模招人　此前指經濟差要裁員約一成（第二版）

股市 13:35 2022/06/06

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【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加　此前指經濟差要裁員約一成

特斯拉 Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）上周五被指向高層發電郵指公司需要裁員約10%，消息拖累Tesla股價挫近一成。不過，其後馬斯克周末時於Twitter一改口風，指Tesla員工總數將會增加。

馬斯克6月5日於Twitter回覆其他人的帖文時表示，公司員工總數於未來12個月會增加，但受薪員工人數應變化不大，相對持平。

與此同時，據內媒報道，一名接近Tesla中國相關人士透露，目前沒有聽說裁員消息，前不久還在大規模招人，又指「特斯拉中國這邊招聘非常嚴格，還是很缺人才」。

此前報道指，馬斯克在一封標題為「暫停全球招聘」的電子郵件中表示，對經濟有一種超級糟糕的感覺，認為公司需要裁減約一成員工。

第二版加入特斯拉中國相關人士消息

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

【TSLA】Tesla瀉9%守700關　馬斯克：Tesla需要裁員約一成、暫停全球招聘

【億萬富豪】比爾蓋茨談及沽空Tesla：無傷害到馬斯克　對方Twitter隔空回應一字

【TSLA】馬斯克要求所有員工回辦公室工作、每周至少40小時　否則默認員工已請辭

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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