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【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code）

股市 11:14 2022/06/06

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美團ADR發力，恒指夜期升逾300點，港股有望再突破？Tesla（TSLA.US）傳出裁員消息後，馬斯克改口稱未來一年增員工總數，消息如何解讀？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解港股、美股市況。

Time code
00：10 - 港股今日焦點速覽　 
01：20 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現 
02：45 - 亞太股市早段市況速報 
03：13 - 美國5月非農業職位數據速報 
03：45 - 美國陷入經濟衰退機會大　未至於踏入長期或跌得深的熊市 
04：50 - 要關注判斷失業率是否高企　美國經濟衰退未必連續及步入蕭條 
05：47 - 美股料向下    現水平維持反覆機會大 
08：16 - Tesla（TSLA.US）裁員消息市場已消化     不排除短線反彈 
11：12 - Tesla（TSLA.US）估值不平、走勢下行     可分注吸納 
12：05 - Tesla（TSLA.US）下試2-3次試600美元水平有支持才買入 
15：18 - 港股上日市況速覽+北水盤路 
15：59 - 恒指有力上試100天線22100點之上    能否突破仍成疑 
17：30 - 港股難單邊升市　恒生指數宜炒波幅 
18：17 - 睇好中概股    科技股短線大升非易事 
20：04 - 現水平追科指、科技股不划算    但不宜造淡 
20：19 - 美團 （03690） 業績速報 
21：35 - 美團 （03690） 業績三大焦點：餐飲、酒店到店、新業務 
22：07 - 美團 （03690） 餐飲、酒店到店業務短線受累疫情　新業務虧損能否縮窄要關注 
23：04 - 美團 （03690） 持貨不建議走     績後追入值博率一般 
23：55 - 美團 （03690） 策略部署：買入價、上望阻力 
24：46 - 「ATM」阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 今年值博 
25：07 - 港股開市前市況速報 
25：27 - ET一周開倉：永達汽車 （03669） 、中銀香港 （02388） 、麥當勞（MCD.US） 
32：20 - 港股開市初段市況速報 
32：48 - 觀眾問股：中移動 （00941） 50.5元買入上望多少？止蝕位？ 
34：57 - 港股+A股開市初段市況跟進 
35：47 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 3.08元買入短線目標多少？ 
37：42 - 觀眾問股：平保 （02318） 估值點睇？現價夠殘未？可以買入博反彈？  
40：13 - 觀眾問股：中海油 （00883） 未有貨幾錢可買入？有機會見14元？現價買有沒有風險？ 
44：31 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 40元有貨點睇？增持海螺環保 （00587） 是利好？ 
52：24 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 出現幾枝大陽燭　未有貨可以追？ 
54：29 - 觀眾問股：新地 （00016） 未有貨　5厘息是否值得吸納？ 
57：39 - 觀眾問股：數碼通 （00315） 未有貨點睇？ 
59：30 - 觀眾問股：Mirror公關災難會否影響電訊盈科 （00008） 股東價值？ 
1：02：19 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 5.03元有貨可以上望多少？ 
1：03：45 - 觀眾問股：石藥 （01093） 8.1元買入可返家鄉？ 
1：05：29 - 觀眾問股：港交所 （00388） 點睇？LME被控告可造淡？ 
1：08：41 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 上望多少？ 
1：12：08 - 港股開市初段市況速報 
1：13：04 - 財經日誌提提你 

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欄名 : 開市追揸沽

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