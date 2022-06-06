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【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（歡迎觀眾問股）

股市 08:55 2022/06/06

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美團ADR發力，恒指夜期升逾300點，港股有望再突破？Tesla（TSLA.US）傳出裁員消息後，馬斯克改口稱未來一年增員工總數，消息如何解讀？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解港股、美股市況。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
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欄名 : 開市追揸沽

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