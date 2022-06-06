【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（歡迎觀眾問股） 股市 08:55 2022/06/06 分享： 分享： 美團ADR發力，恒指夜期升逾300點，港股有望再突破？Tesla（TSLA.US）傳出裁員消息後，馬斯克改口稱未來一年增員工總數，消息如何解讀？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解港股、美股市況。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入→財經台 欄名 : 開市追揸沽 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code） 2022/05/23 【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code） 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） 2022/05/16 【開市追揸沽】恒指能否收復兩萬 汽車股重新開動？（附time code） 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 2022/04/25 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code） 2022/04/11 【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code） 港股 股票 ADR 恒指夜期 馬斯克 Tesla 恒生指數 美股 裁員