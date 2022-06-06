【新股IPO】Vision Deal周五登陸港股、將成港第二隻SPAC　畢馬威：SPAC活躍度隨新股市場偏向淡靜（第二版）

▲ 【新股IPO】Vision Deal今周五登陸港股 將成本港第二隻上市SPAC

由阿里巴巴網絡（除牌前編號：01688）前CEO衛哲參與的SPAC Vision Deal HK Acquisition （07827） 將予發行的100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證 （04827） 在聯交所主板上市及買賣，並將於今周五（6月10日）上午九時正開始買賣，將成為本港第二隻上市SPAC。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，自香港SPAC上市機制於2022年1月生效至今，共錄得12家公司申請，基於近月市況波動、流動性收緊，SPAC的活躍度亦隨整體新股市場偏向淡靜，近日有新一家SPAC進行招股，有望為市場注入動力並帶來香港第二家SPAC，期望隨著未來市況改善，更多SPAC可著陸於香港，並在進行併購交易時引進高增長、創新的新經濟行業企業，進一步優化及活化香港市場。

Vision Deal的發起人除了已轉任嘉禦資本創始人的衛哲，尚有DealGlobe、樓立樞及創富融資。聯席保薦人為花旗及海通國際。 公司擬重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。目前公司尚未選定任何特定的特殊目的收購公司併購目標，而且並無及概無任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購公司併購目標就特殊目的收購公司併購交易進行任何實質性討論。

（第二版加入畢馬威回應）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

相關文章：

【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌 集資10億、傳已獲足額認購

【新股IPO】市況動盪SPAC部署不同 阿里前高層牽頭Vision Deal傳本周闖關、鼎珮Vivere 傳暫停推進

【新股IPO】微創機器人尾盤升近15% 擬於上交所科創板上市、料集28億人幣

編輯：姚卓然