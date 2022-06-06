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【新股IPO】Vision Deal今周五登陸港股　將成本港第二隻上市SPAC

新股IPO 07:56 2022/06/06

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【新股IPO】Vision Deal今周五登陸港股　將成本港第二隻上市SPAC

由阿里巴巴網絡（除牌前編號：01688）前CEO衛哲參與的SPAC Vision Deal HK Acquisition （07827） 將予發行的100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證 （04827） 在聯交所主板上市及買賣，並將於今周五（6月10日）上午九時正開始買賣，將成為本港第二隻上市SPAC。

Vision Deal的發起人除了已轉任嘉禦資本創始人的衛哲，尚有DealGlobe、樓立樞及創富融資。聯席保薦人為花旗及海通國際。 公司擬重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。目前公司尚未選定任何特定的特殊目的收購公司併購目標，而且並無及概無任何人士代表公司直接或間接與任何特殊目的收購公司併購目標就特殊目的收購公司併購交易進行任何實質性討論。

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編輯：姚卓然

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