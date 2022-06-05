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【企業招聘】傳有內地企業推「貼錢返工」實習計劃、每人收費1.78萬人幣　「大學生獲得經驗物超所值」

Hot Talk 22:47 2022/06/05

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【企業招聘】傳有內地企業推「貼錢返工」實習計劃、每人收費1.78萬人幣　「大學生獲得經驗物超所值」

內地科網企業吹起淡風，除了裁員，有企業推出「貼錢返工」招聘計劃，《重慶日報》旗下《上游新聞》報道引述一則微博截圖指，與深交所上市完美世界 （02624） 同系、名為「完美世界教育」的公司，將開發一款無縫大世界多人在線生存類網絡遊戲，邀請完美世界教育或已畢業學生參加項目。

報道指，該計劃申請名額為14人，其中包括遊戲策劃、3D美術設計、遊戲動作設計、原圖概念設計等多個類別，而申請費用是每人17800元，實習時間為3個月或以上，但超過3個月不再額外收費。文中還特別表示大學生獲得經驗「物超所值」。

網上流傳收費實踐計劃截圖 圖片來源：網絡

申請方式分兩種 網上客服回應稱計劃只針對內部人士

據稱申請方式分兩種：一是主動申請，經過能力評估，可進入項目組；二是所在班級導師推薦，可直接進入項目組。

完美世界網上客服在問應上述1.78萬實踐計劃的查詢時表示，該計劃只針對內部人士，隨後對方開始推銷該機構的課程，並一直追問微信和電話號碼，不願談及該計劃的實際內容。

內地網友質疑：花錢買項目經歷

翻查公司紀錄，完美世界教育科技（北京）有限公司與上市公司完美世界同屬於完美世界控股集團，大股東都是池宇峰。根據網游「完美世界」官網介紹，該遊戲的開發和運營企業正是完美世界控股集團。

對於上述實習計劃，不少內地網友提出了質疑，也有人認為「這個不是上班，不和你簽勞動合同，就是花錢買項目經歷」。

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【TSLA】Tesla馬斯克：Tesla需要裁員約一成、暫停全球招聘

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