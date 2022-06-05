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【美元霸權】IMF經濟學家：各國央行儲備持美元份額大不如前　份額大多轉移至澳元、加元、瑞典克朗和韓圜

宏觀解讀 22:15 2022/06/05

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【美元霸權】IMF經濟學家：各國央行儲備持美元份額大不如前　份額大多轉移至澳元、加元、瑞典克朗和韓圜

國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家Serkan Arslanalp、Barry Eichengreen和Chima Simpson-Bell撰文指，儘管美元在全球貿易、國際債務和非銀行借貸中的存在仍然遠遠超過美國在貿易、債券發行和國際借貸中的份額，但各國央行在其儲備中持有美元的程度已大不如前。

文章指，據國際貨幣基金組織的官方外滙儲備貨幣構成數據，美元在全球外滙儲備中的份額在去年第四季跌至59%以下，延續了20年來下降的趨勢。文章就外滙儲備構成變得更廣泛舉例，指以色列銀行最近為其2000多億美元的儲備公布新戰略，從今年開始，它將減少美元的份額，增加投資組合中澳元、加拿大元、人民幣和日圓的分配。

美元流失的儲備份額四分一流向人幣

經濟學家同時指，美元在全球的角色減少並沒有與其他傳統儲備貨幣例如歐元、日元和英鎊的份額增加相匹配。人民幣持有的儲備份額雖有一些增加，但這只佔近年來從美元轉移的四分之一，部分原因是中國的資本賬戶相對封閉。相比之下，傳統上在儲備組合中並不突出的較小經濟體的貨幣，如澳元、加拿大元、瑞典克朗和韓圜，則佔了從美元轉移的四分之三。

文章認為資金從美元轉移至上述較小經濟體的貨幣，原因可能包括：這些貨幣既回報較高、波動性相對較低，這對央行的儲備經理愈來愈有吸引力；新的金融科技，如自動做市商和自動流動性管理系統，令較小經濟體的貨幣交易更便宜和容易；這些非傳統儲備貨幣是由擁有開放資本帳戶和健全穩定政策紀錄的國家發行的，該些儲備貨幣發行國有透明和可預測的政策。顯而易見，央行更喜歡以良好治理、經濟穩定和健全財政著稱的國家的貨幣。

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外滙 經濟 美元 人民幣 南韓圜 澳元 瑞典克朗 日圓 國際貨幣基金組織

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