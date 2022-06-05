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【新加坡薪酬】新加坡普通服務計劃公務員獲加薪5至14%、8月起生效　預計2.3萬人受惠

Hot Talk 22:10 2022/06/05

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【新加坡薪酬】新加坡普通服務計劃公務員獲加薪5至14%、8月起生效　預計2.3萬人受惠

上月本港薪酬趨勢調查委員會確認，影響香港公務員薪酬調整的「薪酬趨勢調查」，低層公務員加薪指標為2.04%，中層4.55%及高層7.26%。

新加坡公共服務署（PSD）最新宣布今年8月起將上調普通服務計劃公務員的薪金，大約23,000名公務員獲加薪5%至14%。

新加坡公共服務署：今次調整可吸引和保留人才

新加坡公共服務署周日（5日）表示，今次調整將使讓普通服務計劃的公務員跟上市場步伐，確保能繼續吸引和保留人才。上一次普通服務計劃公務員調整是在2014年。

新加坡公共服務署又稱，管理執行人員計劃（MXS）、管理輔助人員計劃（MSS）及行政支援人員計劃（CSS）的公務員將獲加薪5%至10%，其中與市場基準差距較大的公務員級別會獲得更大的調整幅度更大。

勤務員計劃上調薪酬6%至14% 符合工營資工作小組呼籲

此外，勤務員計劃（OSS）的公務員將獲上調薪酬6%至14%。新加坡公共服務署指出，這符合低薪員工營資工作小組就提高低薪僱員工資的呼籲。

新加坡公共服務署稱，除了這些調整之外，稱方一直與公共僱員聯合會（AUPE）合作，重新設計OSS公務員的工作，改善職業發展，並從長遠來看提高生產力。

新加坡公共服務署：冀大致跟上市場步伐 強調並非領先市場

新加坡公共服務署在解釋薪酬調整時表示，會定期審查公務員工資並在必要時進行調整，以大致跟上市場的步伐，強調並不是引領市場。

相關文章：

【香港經濟】香港總商會：公務員薪酬趨勢建議脫離現實　恐令香港企業雪上加霜

【金融業工資】金管局員工整體固定薪酬調高2.2%　另有獎勵或浮動薪酬

 

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