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【開市9點半】蓋茨馬斯克又鬥「氣」　瑞銀：港股已大致反映負面因素

股市 06:45 2022/06/06

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兩大巨頭Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）與比爾蓋茨（Bill Gates）又鬥「氣」……氣候變化貢獻，近期續爆發口水戰，蓋茨指出，自己在應對氣候變化的貢獻比馬斯克或者任何人都多，又強調沽空無傷害到馬斯克，做空股票的人不會讓他放慢腳步。而馬斯克在隨後在一則報道蓋茨訪問的Twitter貼文再度回應感嘆氣（Sigh），語意不明，不知是否想講「嘥氣」。

通脹繼續是資本市場的「頭號敵人」，美國5月CPI將於周五公布，市場料按年升幅維持8.3%，但按月增幅則進一步走高，若通脹續高企，儲局難以放慢加息步伐，不利股市走勢。

然而，瑞銀認為，港股已大致反映負面因素，在息口上升的背景下，看好本地銀行股、價值股，以及高息股，並預期濠賭股會隨著內地人口流動性逐漸放寬而收復部份失地。另外，美團 （03690） 上周四已公布季績，管理層指引普遍優於市場預期，宜關注美團績後走勢。

重點新聞：

1）【億萬富豪】比爾蓋茨談及沽空Tesla：無傷害到馬斯克　對方Twitter隔空回應一字

2）【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐　料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

3）【美團3690】美團首季業績勝預期　投資界普遍看好美團執行力　一文看清券商最新看法

4）【上海封城】藥明康德：上海生產活動恢復正常　重申次季收入增長仍能達63%至65%、有信心完成全年收入目標

5）【TSLA】Tesla瀉9%守700關　馬斯克：Tesla需要裁員約一成、暫停全球招聘

6）【大行報告】瑞銀：負面因素已大致反映於港股估值　看好本地銀行股、價值股及高息股

7）【司法覆核】新意網歡迎數據中心分租覆核上訴得直　促科技園徹查租約違規行為

8）【虛擬銀行】天星銀行推中小企銀行服務一年後告暫緩　企業客戶7月4日或之前要提取結餘

9）【電動車】理想汽車新車款理想L9將於6.21發佈　預計9月交付量有過萬部

上周五港股ADR收市：

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美股收市情況：

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