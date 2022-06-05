【電子消費券】WeChat Pay HK：消費券派發兩個月　總交易金額較去年派消費券首兩個月增長六成

WeChat Pay HK表示，據商戶及用戶數據顯示，仍有不少用戶把握端午節假期使用電子消費券，佔當天總交易額近五成。

WeChat Pay HK指，由4月7日政府派發第一階段消費券起計兩個月，截至今日（5日），總交易金額較去年消費券派發後同期（2021年8月1日至2021年9月30日）增長60%。其中，增幅最明顯的零售類別，尤其是超市便利店、服飾及電子產品，交易筆數增長約160%。

該消費券營辦商日前推一日限定賞，端午節當日使用「港鐵乘車碼」二維碼搭乘港鐵，可獲得三個電子印花，換領5元電子現金券。數據顯示，當日WeChat Pay HK乘車碼交易量增逾3倍。

WeChat Pay HK續豁免「收錢碼」中小商戶交易手續費

截至今年4月底，WeChat Pay HK註冊用戶已突破500萬，覆蓋15萬間香港本地商戶，包括用於乘搭港鐵、網購等，亦加入更多類型的生活繳費如物業管理費。新一輪消費券計劃期間，該營辦商將繼續豁免「收錢碼」中小商戶的交易手續費，並提供額外的商戶開戶及交易激勵，鼓勵商戶多使用電子支付方式收款。該營辦商正積極商討各項第二階段消費券的細節安排，務求為消費者繼續提供更多優惠獎賞。

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