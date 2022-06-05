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海螺水泥獲安徽國資委批准 增持海螺環保股權

股樓投資 21:19 2022/06/05

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安徽海螺水泥(00914)日前宣布，正考慮增持同系的海螺環保(00587)股權，預計交易後將持有合計少於 30%附於海螺環保全部已發行股份的投票權，以及將海螺環保將視為附屬公司，對方的財務業績將併入公司合併財務報表中。海螺環保今日宣布，潛在收購事項已取得了安徽省人民政府國有資產監督管理委員會的批復同意。海螺水泥尚須就潛在收購事項向其他相關政府部門申請審核、批准、登記及╱或備案，該等政府部門包括但不限於國家市場監督管理總局反壟斷局、國家發展和改革部門、商務部門和國家外匯管理部門等。海螺水泥僅可於取得相關政府部門的所有必要批准、登記及╱或備案後進行潛在收購事項。

藥明康德上海營運恢復正常 維持本季收入增逾6成預測  詳情請看【下一頁

海螺水泥表示，基於海螺環保的主要業務是以水泥窯處理技術處置工業固危廢，與公司水泥主業 具有高度協同效應，潛在收購事項能加强本集團的資源整合及産業融合。另外，潛在收購事項契合國家雙碳政策目標，安徽省當前正在全力打造經濟社會發展全面綠色轉型區，海螺環保為安徽省環保領域龍頭企業，通過發揮雙方産業的協同效應，將傳統水泥窑與廢棄物處置結合，推動綠色經濟發展循環轉型，具有良好的經濟效益和社會效益。公司通過收購海螺環保更多的股份，發展與水泥主業相關的新興産業，有利於整合資源及形成發展合力，及打造新的産業增長極和利潤增長點，具有重要的戰略意義。

海螺水泥是海螺環保第一大股東，擁有後者13.83%股權。

【上海解封】瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

海螺水泥（00914） 港股

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