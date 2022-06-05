▲ 【富力同系】力量發展增持51%寧夏兩煤礦 總代價27.36億人幣

陷入財困的富力地產 （02777） 大股東張力兒子張量旗下煤炭股力量發展 （01277） 宣布，增持寧夏陽光礦業51%權益及其貸款，分別涉次3.8億及8.76億元（人民幣，下同）。完成後，量發展將有責任根據產權交易合同，寧夏陽光礦業支付資源價款，包括資源價款本金6.22億元、滯納金6.22億元、及資金佔用費2.36億元。因此，力量發展就收購事項應付的總代價為27.36億元。

交易完成後， 寧夏陽光礦業成為力量發展全資附屬公司，且其財務業績將併入集團財務報表。

寧夏陽光礦業主要從事建設煤礦及銷售煤炭、金屬合金及鋼的業務，在寧夏回族自治區營運韋一礦場及永安礦場，年產能合共210萬噸。根據合資格人士報告，2021年5月1日止，目標礦場的總礦物資源量為342.83兆噸，控制資源量及推斷資源量分別合共為101.31兆噸及241.52兆噸。

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