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男子迪士尼城堡驚喜求婚 職員竟亂入搶走戒指趕人

環球社會熱點 08:35 2022/06/06

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一段浪漫的求婚回憶足以叫一對夫婦終生難忘，但有外國網民近日在網上分享一段另類的難忘求婚經歷。男子精心準備於迪士尼樂園向女友求婚，捧起戒指真情告白。當女友準備say yes時，突然有迪士尼職員亂入打斷這對情侶，更一手搶走戒指驅趕兩人。

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外國論壇Reddit有網民分享一名男性好友於巴黎迪士尼樂園求婚的經歷。這名男子到訪迪士尼前已經徵詢園方許可，準備好在樂園内剛修復好的睡美人城堡前向心愛的女友求婚。

瀏覽求婚過程及網民反應

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從網上影片顯示，男子當日以一身全白造型在城堡前的舞台上單膝跪地，並取出一枚戒指向女友正式求婚，而周圍的遊客也紛紛鼓掌。

女友當時以手掩臉表現驚喜，並準備接過男子手上的戒指接受其求婚。現場突然殺出一名迪士尼職員，職員以超快速度介入這對情侶的中間並搶過戒指，然後用手指向前方示意情侶離開。

各國領袖恭賀英女王迎白金禧 連佢都有致函 【下一頁】

男子保持錯愕的表情站起來，似乎無法理解為何事前已通知園方，仍會遭職員打斷求婚過程。男子與女友步下舞台時更試圖與職員理論，但職員堅持要他們離開。

而帖文下方的網民幾乎一面倒批評這名迪士尼職員。有網民質疑這名職員滿臉笑容驅趕情侶，表現似乎是很高興可破壞這段求婚過程。也有網民為準備接受求婚的女生感到心痛，批評職員摧毀了她接受求婚的浪漫一刻。

迪士尼發言人事後回應指，他們對事件的處理方式感到遺憾。發言人表示已經向涉事情侶道歉，並提出會改進。

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責任編輯：鄭錦玲

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