▲ 【工業股】鷹普精密江蘇南通廠房嚴重火災 受損樓宇、機器設備及存貨賬面價值1.21億元

工業股鷹普精密 （01286） 發公告指，上周六（6月4日）清晨，旗下江蘇省南通廠房3座生產樓宇中，其中1座發生嚴重火災，火災已於同日中午後救熄，鷹普精密指出，上述樓宇的大部分機器及設備以及存貨嚴重受損，根據5月底止管理賬目，跟火災事件有關連之樓宇、機器及設備以及存貨的賬面淨值估計約為1.21億元。

鷹普精密預期，南通廠房的生產將受到重大干擾，而目前無法估計何時南通廠房可全面恢復生產，管理層正努力透過無錫另一間廠房，並與其他鄰近第三方生產設施合作以確保持續經營業務。

截至去年底，南通廠房所產生的總收益及稅後純利分別約為2.76億元及3100萬元。

鷹普精密指出，集團已購買第三方物業保險，涵蓋南通廠房的樓宇、機器及設備以及存貨，並已向保險公司報告火災事件，然而，目前仍無法確定集團因火災事件而導致的總財物和間接經濟損失，包括但不限於南通廠房在恢復正常生產前的銷售損失。

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