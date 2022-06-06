【疫境自強】實景影樓心思口碑吸客　商戶憂疫情再變卦

▲ 各種實景影樓愈開逾多，吸引愛拍照的港人。(受訪者圖片)

近年各種實景影樓愈開逾多，吸引愛拍照的港人。受訪市民施小姐去年底和幾位閨蜜好友到實景影樓自拍節日照片，平均每人300元，亦有市民因未能旅遊，到異國裝潢的影樓拍照「止癮」。但面對第五波疫情商戶也曾停業，近月生意恢復速度各有不同。

星巴克關閉紐約州分店 疑出術阻工會運動

開業約十年的Phoebe Studio負責人洪小姐表示，以往傳統佈置的基本影樓已不能滿足客人需要，故除了「一條龍」攝影服務外，亦加入多個主題場景供出租拍攝，留意到近5至6年需求增加，用途不限傳統婚紗照、畢業照、家庭照、寵物照，亦有角色扮演愛好者及商業拍攝查詢。

個別時期如聖誕節、新年等較旺場，去年聖誕佈置獲大量查詢，客人預留較長使用時間。除了專業相機，亦常見客人以智能電話拍攝。惟疫情下生意有受到影響，因第五波疫情於3月暫停接受新預約，並加強清潔，期間生意比去年同期下跌3成左右。雖然4月緩和後稍有好轉，仍比去年底旺季差距超過一半。

第五波疫情主動停業

Double Angle Studio負責人Davis因工作關係，約2年前自資開設影樓，同時提供租用服務增加額外收入，查詢客人包括：親子、人像攝影、角色扮演愛好者及商業拍攝等，疫下曾有變陣提供兒童學校面試影片拍攝服務，收到不少查詢。同樣第五波疫情影響下，生意明顯跌逾一半。雖然影樓不屬受限處所，但考慮社交防疫及清潔，仍決定暫停服務一個半月。4月重開後漸見回復，至今生意表現約為以往8成左右，商業拍攝查詢開始有回升。

W.A. Studio負責人Billy表示，影樓以不同實景設計更新較頻密為特色，亦有配合節日改裝等，客人以婚紗照、商業拍攝及人像攝影為主。受疫情影響，生意比疫前下跌約三成，第五波嚴重時亦暫停開放影樓及更新佈置，另為客人改期。整體要到4月底客人才陸續恢復前來，Billy形容生意恢復速度算快，接近去年底的8成左右。

Anke Island Studio店長為職業攝影師，亦因工作需要開設實景影樓，順道提供出租服務增加收入，客人以角色扮演愛好者及人像攝影為主比例各一半，大多會租用2至3小時。雖然客源相對小眾，惟疫情以來生意亦受影響，去年底只有疫前6成左右，第五波期間亦暫停服務，4月重開至今大概回復至5成。

經營保守憂第6波防疫變化

受訪商戶皆表示主要依賴客人口碑介紹及網上社交平台宣傳，適時更新佈置保持新鮮感、推出優惠亦可吸引注意。但對疫情變化仍有憂慮，Phoebe Studio對年內的經營環境傾向保守，Double Angle Studio擔心防疫要求再有變化，亦難獲業主體諒減租。W.A. Studio認為至今大眾心理恐慌已大於實際，惟若有第六波難料公共防疫政策變化。Anke Island Studio則抱平常心面對，認為港人已習慣應對疫情，相信影響不大。

【奶粉短缺】雅培工廠復產 有望解決嬰兒奶粉缺貨潮

記者:王浩賢