星巴克關閉紐約州分店　疑出術阻工會運動　

▲ 星巴克近日關閉紐約州伊薩卡市分店，被告上國家勞動關係委員會。(法新社圖片)

美國連鎖咖啡店星巴克一直抗拒工會化，管理層被指以不同手法阻止各地分店員工進行投票，近日該企關閉一間紐約州伊薩卡市的分店，被告上國家勞動關係委員會。

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星巴克在疫下求變復甦，再次邀請創辦人Howard Schultz重掌CEO位置，但該企亦要面對持續多時的工會化問題，Howard Schultz及整個管理層對工會運動顯得抗拒，盡管在美各地分店自去年起陸續申請員工投票決定工會前途，但持續受到高層「軟硬兼施」阻撓。

最新消息指星巴克關閉一間位於紐約州伊薩卡市的分店，惟星巴克工會指該店在4月通過成立工會，質疑是受到資方報復，已經向國家勞動關係委員會提出投訴，疑違反當地的聯邦勞動法例。

消息指在4月該店員工曾因為爭取安全工作環境而罷工，該店隔油池因為故障出現倒溢問題，而資方回應閉店決定指與隔油池問題有關。工會聲稱資方的做法是企圖威嚇其他店舖員工，阻止他們進一步成立工會，並要求法院介入事件。星巴克回應傳媒，指增減分店僅是常規營運安排。據了解工會已提出175宗投訴，而星巴克則予以否認，同時工會亦成立了一百萬美元基金，支援因罷工而影響支薪的員工。

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責任編輯:王浩賢