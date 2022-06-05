  • 29°C
香港時間 : 2022605日 (日) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星巴克關閉紐約州分店　疑出術阻工會運動　

商業 19:57 2022/06/05

分享：

分享：

星巴克近日關閉紐約州伊薩卡市分店，被告上國家勞動關係委員會。(法新社圖片)

美國連鎖咖啡店星巴克一直抗拒工會化，管理層被指以不同手法阻止各地分店員工進行投票，近日該企關閉一間紐約州伊薩卡市的分店，被告上國家勞動關係委員會。

【奶粉短缺】雅培工廠復產　有望解決嬰兒奶粉缺貨潮

星巴克在疫下求變復甦，再次邀請創辦人Howard Schultz重掌CEO位置，但該企亦要面對持續多時的工會化問題，Howard Schultz及整個管理層對工會運動顯得抗拒，盡管在美各地分店自去年起陸續申請員工投票決定工會前途，但持續受到高層「軟硬兼施」阻撓。

最新消息指星巴克關閉一間位於紐約州伊薩卡市的分店，惟星巴克工會指該店在4月通過成立工會，質疑是受到資方報復，已經向國家勞動關係委員會提出投訴，疑違反當地的聯邦勞動法例。

消息指在4月該店員工曾因為爭取安全工作環境而罷工，該店隔油池因為故障出現倒溢問題，而資方回應閉店決定指與隔油池問題有關。工會聲稱資方的做法是企圖威嚇其他店舖員工，阻止他們進一步成立工會，並要求法院介入事件。星巴克回應傳媒，指增減分店僅是常規營運安排。據了解工會已提出175宗投訴，而星巴克則予以否認，同時工會亦成立了一百萬美元基金，支援因罷工而影響支薪的員工。

【Tesla】Elon Musk改口不裁員　將增聘惟受薪人數持平

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文
經濟 紐約州 星巴克 罷工

下一篇文章

【奶粉短缺】雅培工廠復產　有望解決嬰兒奶粉缺貨潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成
【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
【放寬防疫措施】遊戲機中心重開　業界不樂觀盼勿再停業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款