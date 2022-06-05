康希諾提前終止授權輝瑞 在內地推廣腦膜炎球菌疫苗

生物科技股康希諾(06185)宣布，公司在2020年7月26日的公告內容有關本公司與輝瑞（美：PFE）簽署的推廣服務協議，據此，康希諾授權輝瑞在中國獨家推廣其A、C、Y和W135群腦膜炎球菌結合疫苗（「MCV4」，產品名稱 為曼海欣），惟待MCV4獲批新藥註冊申請。經友好協商，公司與輝瑞於2022年6月4日簽署終止協議，據此，各方同意即日 起終止該協議及獨家推廣授權。

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康希諾相信，公司已建立體系完備的商業運營中心。公司藉助商業化團隊推廣MCV4可以幫助公司規劃及執行國內外市場策略及營銷活動。MCV4的商業化將縮小中國與發達國家的差距，填補中國在該領域缺乏高端疫苗的空白，因此在中國市場擁有廣闊前景。終止該協議的決定不會對集團的業務、經營或財務狀況產生重大不利影響。

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