【英國王室】英女王缺席演唱會 同柏靈頓熊歎下午茶

英國一連四日慶祝英女王登基70周年，惟英女王出席首日活動後就宣布身體不適。第3日活動包括一場演唱會，英女王再度缺席。但現場播出一段英女王和柏靈頓熊一齊享用下午茶的影片，英女王在影片中一個小動作更展現她幽默的一面。

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現年96歲的英女王未有出席演唱會，但演唱會現場播出一段預先錄製的影片。影片中英女王和被視為英國國寶的柏靈頓熊（Paddington Bear）一同享用下午茶。柏靈頓熊首先從紅帽中取出三文治，邀請英女王享用。

英女王同柏靈頓熊仔歎下午茶影片

不過英女王就非常幽默地從放在一旁的手袋中，取出另一份三文治，笑指自己亦有準備。英女王更戲稱，她是為了接下來的活動特意準備。

出席演唱會王室成員及政客

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鏡頭隨後被拉遠，有人提醒英女王活動即將開始，然後柏靈頓熊除帽向她致意，祝賀她白金禧年快樂又向她表示感謝。英女王也感謝柏靈頓熊，之後就出現搖滾樂隊演奏歌曲《We Will Rock You》。

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英國王儲查理斯（Prince Charles）致辭時形容英女王為「陛下，媽咪」（Your Majesty, mummy），期間憶述英女王過去大半生無私的奉獻，並和民眾同笑同泣。威廉王子（Prince William）則在致辭中強調英女王對保護環境的承諾，及強調應對氣候變化的必要性。

責任編輯：李俊儀