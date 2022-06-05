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【廉政公署】實力建業前CEO涉嫌串謀妻子等人詐騙公司7000萬元　被廉署起訴

股市 19:11 2022/06/05

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實力建業 （00519） 發公告，指該公司的前執行董事兼行政總裁袁志平遭廉政公署指控涉嫌串謀其妻子及另一人士詐騙聯交所及該公司，方式是在該公司向桉泰國際信貸有限公司（「桉泰」）授出共計7,000萬元的兩筆貸款時，隱瞞其妻子於桉泰之權益。袁亦遭指控涉嫌在另一筆4,000萬元的貸款中隱瞞其妻子於桉泰之權益。

實力建業指，袁作為執行董事及行政總裁之所有行政及執行職務已被暫緩，自前年6月10日起生效，以減輕股東及公眾對袁履行職務之擔憂。袁已於前年8月19日正式辭任該公司執行董事兼行政總裁。

該公司指，集團已於前年6月30日確認總金額為6,382.4萬元之貸款及應收利息虧損撥備，其中包括有關來自桉泰的應收貸款的虧損撥備4,810.7萬元，並已就有關桉泰貸款計提100%的壞賬撥備，原因是該等貸款已長期逾期及仍未收回。後續於截至去年6月30日止年度確認貸款及應收利息減值虧損撥回1,736.2萬元，並預期集團於截至今年6月30日止年度將進一步確認減值虧損撥回300萬元，原因是截至今日，已自桉泰收回總金額為2,000萬元的部分還款。

 

港股 廉政公署 罪案 實力建業（00519）

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