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【億萬富豪】比爾蓋茨談及沽空Tesla：無傷害到馬斯克　對方Twitter隔空回應一字

股市 18:56 2022/06/05

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【億萬富豪】比爾蓋茨談及沽空Tesla：無傷害到馬斯克　對方Twitter隔空回應一字

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）與比爾蓋茨（Bill Gates）的口水戰再有新發展，蓋茨接受訪問時談及沽空馬斯克旗下Tesla （美：TSLA）一事，蓋茨指出，自己在應對氣候變化的投入比馬斯克或者任何人都多，又強調沽空無傷害到馬斯克。其後，馬斯克在隨後在一則報道蓋茨訪問的Twitter貼文回應感嘆氣。

蓋茨接受法國 YouTuber 「HugoDécrypte」的採訪時，蓋茨為自己在氣候變化慈善事業方面的工作辯護，並質疑電動車的好處。

蓋茨表示：「Tesla做得很好，我對氣候變化的貢獻比馬斯克或其他任何人都多。」蓋茨再說：「我捐了很多慈善資金，我支持了很多公司，你知道電動汽車約佔排放量約16%，所以我們還需要解決另外84%的排放問題。」

對於馬斯克質疑其沽空Tesla，蓋茨補充：「他（馬斯克）做得很好，但做空股票的人不會讓他放慢腳步，也不會以任何方式傷害他。」馬斯克隨後在一則Twitter貼文回應感嘆氣。

馬斯克在隨後在一則報道蓋茨訪問的Twitter貼文回應感嘆氣。

馬斯克今年4月承認自己拒絕了蓋茨有關應對氣候變化的合作邀請，當時馬斯克曾質問蓋茨是否仍持有5億美元的Tesla淡倉，蓋茨亦直認不緯，並稱自己尚未為沽空Tesla平倉。

馬斯克立即表示不滿，炮轟蓋茨持有大量Tesla淡倉，故無法認真看待蓋茨在氣候變化方面的慈善事業，因Tesla在解決氣候變化方面做得最多。

蓋茨透露自己無意加入「太空競賽」（Youtube 截圖）

在採訪期間，蓋茨透露，自己無意加入馬斯克、亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）創始人貝索斯（Jeff Bezos）及維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）的「太空競賽」，因為他更關心應對麻疹和瘧疾等疾病。

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股票 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 布蘭森 貝索斯 馬斯克 Tesla Twitter

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