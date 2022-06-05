【司法覆核】新意網歡迎數據中心分租覆核上訴得直　促科技園徹查租約違規行為

▲ 新意網於數據中心分租覆核上訴得直，公司指歡迎判決

新鴻基地產 （00016） 旗下的數據中心服務商新意網 （01686） 日前於科技園工業邨內數據中心分租的司法覆核上訴得直，新意網表示，歡迎上訴庭前的判決，相信有關判決有利於香港創新科技行業的長遠發展，有助創科市場健康成長，更好地對接國家「十四五」規劃發展。

科技園早年被投訴容許營運商分租地段及用於其他用途，並且，沒有就此採取執法行動。

上訴庭於5月31日判新意網上訴得直，裁定科技園錯誤理解其租賃限制政策中的佔用限制，亦未有履行合理查究的職責去處理新意網的投訴，因此撤銷科技園上述決定，同時下令科技園需按照上訴庭判詞中佔用限制的正確意思重新考慮新意網的投訴。

判詞提及，工業邨的「租約限制政策」是以優惠地價 批地予個別企業，以推動一些科技園認為應該推動的創新科技行業，而非讓承租者在租金上取得回報。承租人經營的業務，不應「實質上」是分租業務，亦不應營運一些不會促進或推動本地創新科技發展的業務。

促科技園盡快糾正違反租賃條款的情況

新意網表示，香港科技園理應採取充分合理措施以執行租約條款，禁止該等營運商分租場地予第三方， 或容許第三方佔用場地。公司又指，這些違反科技園租賃條款的情況並非一朝一夕，亦不只限於數據中心營運商，近期被發現及檢控的個案便印證出這是日積月累的問題，科技園必須盡快糾正，確保營運商全面遵從租賃契約條款，否則他們需將土地歸還科技園或政府作適當用途。

新意網認為，科技園董事會及管理層應進行徹底調查，確保所有土地都是恰如其分地用於推動創科發展。這不僅是要杜絕違反租約的行為，也是一個法定機構理應善用香港土地資源的表現。而工業邨內有相當數量的地塊被閒置或沒有被充分使用，而且不少租用工業邨土地的公司已不能促進香港的創科發展。

香港科技園必須重新分配這些土地，以滿足香港在科研和創新方面的需求，並著力幫助培育年輕、有潛質的初創公司。如果有未 能善用的土地，香港科技園應歸還政府作其他重要用途，例如興建更多公營房屋。

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