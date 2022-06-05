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【山地悠遊人生@iM網欄】亞洲人旅遊，西方人度假！

名人薈萃 18:49 2022/06/05

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外國人度假，為的就是曬得一身古銅色肌膚。

年輕時工作繁忙，每年只有14天年假，每次出遊，行程表都安排得滿滿的，每個城市很少逗留超過一日，每個景點最多一小時，總覺得多跑一些景點，才值回機票價。

當地的小朋友，整個暑假無憂無慮盡情玩耍。

最厲害的一次，買了張歐洲鐵路通行證，可以在歐洲無限次搭火車，為了盡量使用優惠，我在14天內遊歷了9個歐洲國家，覺得省下大筆交通費用，很有成就感。當時的時間分配以每半小時計算，有時候火車延遲，到了那個城市，就沒辦法好好旅遊，匆忙拍幾張照片後，又要趕到下一個城市。不停地趕路，大部分時間都在火車上度過，每天都疲憊不堪。

在旅途中認識不同國家朋友後，才知道亞洲人跟西方人旅遊方式完全不同。外國人的度假模式；完全放空躺平，很少去城市旅遊，就算去一個城市，最起碼呆一個星期，從不趕路。通常一家人到達一個地方，一住就是一個月，完全不會移動。我的西班牙朋友們，基本上每一個家庭都擁有一個海邊渡假屋或公寓。丹麥和芬蘭朋友，他們的渡假屋在森林裡或湖邊。

我外甥喜歡埋在沙子焗桑拿。

外國人度假，最引以為傲的，是曬得一身古銅色肌膚，可以在同事面前炫耀。每年夏天，他們都是去同一個渡假屋，一家人睡到自然醒，一起去沙灘上躺著，看看書、陪著孩子玩，晚上一起喝酒吃飯聊天，增進親子關係，每年暑假都是這樣。條件好一點的，會去海邊渡假村，每天泡在泳池裡。再富裕點的家庭，會包下一座帶泳池的別墅。

當地小朋友用沙灘毛巾，以力學原理，完全不需要用具，捲成沙灘躺椅，我外甥很快就學會。

漸漸地，我也嘗試放慢腳步，用不同角度看待躺平式度假。疫情前的夏天，我帶著外甥去巴賽隆納呆了一週，然後到周邊的小鎮Sant pol de Mar住了一週，發現小外甥天生就懂如果放空，每次到沙灘就不肯走，有時候我坐在太陽傘下喝酒，看著他全情投入，無憂無慮的玩。

雖然沒有行程表，但他每天都有很多新主意，很快融入當地人的生活，跟當地小孩一起玩耍，小孩子壓根兒不會欣賞旅遊景點，也不在乎去了幾個城市。我沉思，這才是度假的感覺，真正的享受當下。反而我需要學會，如何不加任何意見，盡情陪他玩。

每次說起，都很懷念沙灘上的這個遊樂設施

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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